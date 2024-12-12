В iSpring Learn обновлен поиск по Базе знаний, добавлены траектории обучения и обратная связь по материалам

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, обновила функционал LMS-платформы iSpring Learn. Среди нововведений — сквозной поиск в Базе знаний, возможность назначения траекторий обучения, организация лонгридов и статей, а также функция обратной связи по пройденным материалам. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Сквозной поиск информации в Базе знаний показывает совпадения по названию и описанию пространств, папок, материалов или текстов внутри статей. Сотрудникам больше не нужно помнить точное название материала, чтобы найти нужную информацию. Поиск по конкретному слову позволит быстро найти важные детали. Например, оператор может ввести вопрос от клиента в поисковую строку Базы знаний, найти инструкцию и оперативно ответить клиенту.

Также в iSpring Learn появился блок «Вертикальный аккордеон». Он позволяет удобно организовать информацию в лонгридах, новостях и статьях Базы знаний – скрывать и раскрывать ее в один клик. С помощью «Аккордеона» можно порционно выдавать информацию и не перегружать сотрудников большим объёмом текстов. Кроме того, он повышает вовлеченность благодаря интерактивному взаимодействию.

Ещё одно нововведение – возможность оценивать материал и оставлять обратную связь в Базе знаний. Это поможет авторам актуализировать информацию и делать её более полезной. Сотрудники компании, проходящие обучение, могут оценить информацию в статьях и документах и дополнить оценку комментариями. Функция доступна в браузере и на мобильных устройствах. Узнать оценки по материалам можно в разделе «Аналитика». LMS iSpring Learn соберёт обратную связь по всем материалам и составит сводный отчёт.

В каталог LMS-платформы iSpring Learn теперь можно добавлять не только курсы, но и траектории обучения. Размещать их можно сразу в нескольких категориях каталога. Траектории помогают эффективно организовать обучение, структурировать курсы и сэкономить время администратора. С их помощью можно разделить изучение сложной и объёмной темы на несколько этапов и настроить ритм обучения сотрудников.

Администраторам больше не нужно вручную разделять траектории на материалы и добавлять каждый в каталог. Вся траектория добавляется за пару кликов. Руководитель может назначить ее команде, а сотрудники могут сами записаться на нее из каталога.

«Регулярные обновления платформы iSpring Learn расширяют ее функциональные возможности и значительно облегчают работу пользователей. Наша задача — предложить инструменты, которые позволят сотрудникам компаний быстро и эффективно получать необходимые знания. Улучшенный поиск и возможность создания индивидуальных траекторий обучения делают процесс более персонализированным и доступным. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пользователь мог легко находить информацию и обучаться в удобном для него формате», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».