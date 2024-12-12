В интернет-банкинге «СберБизнес» появились новые возможности в части электронного документооборота

«СберБизнес» предложил предпринимателям сервис формирования актов выполненных работ. Сервис «Формирование актов» поможет клиентам создавать и отправлять акты выполненных работ своим контрагентам различными способами. Услуга доступна всем пользователям «СберБизнес» бесплатно и не требует дополнительного подключения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью сервиса можно менее чем за минуту сформировать и отправить документ контрагенту. Акт можно создать как на основании ранее созданного счета на оплату (все необходимые поля будут заполнены автоматически), так и независимо от других документов. Создание документа в автоматическом режиме позволит сэкономить время и поможет снизить вероятность ошибок за счет заполнения основных полей системой.

Отправить сформированный акт контрагенту можно на электронную почту или с помощью SMS-сообщения. Ссылку на акт также можно скопировать. Если контрагент является клиентом Сбербанка и использует интернет-банк «СберБизнес», то акт по умолчанию будет отправлен ему в личный кабинет. При этом он получит уведомление о поступлении нового акта.

Все акты находятся в личном кабинете пользователя, раздел «Выставление счетов», вкладка «Входящие», подраздел «Акты».

Клиент может настроить фильтр по отображению файлов, скачать и распечатать документы при необходимости. Сервис синхронизирован с мобильным приложением «СберБизнес», все акты можно просмотреть и сохранить.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «C необходимостью формирования закрывающих документов сталкивается абсолютное большинство пользователей «СберБизнес». Для их удобства, а также в целях экономии времени и сил наших клиентов мы встроили сервис формирования актов выполненных работ в процесс работы со счетами. Мы надеемся, что пользователи оценят эту возможность и будут пользоваться ей с удовольствием, чтобы сократить траты времени на рутину и минимизировать ошибки, возникающие при ручном вводе данных».

В ближайшее время сервис станет доступен всем пользователям веб-версии «СберБизнес». Он также появится в мобильном приложении «СберБизнес» для смартфонов на операционной системе Android.