У оленеводов в «осетровом» селе Алданского улуса Якутии появился LTE от МТС

МТС запустила сеть LTE в отдаленном эвенкийском селе Хатыстыр Алданского улуса Республики Саха (Якутия). Впервые доступ к высокоскоростному интернету МТС получили около 1500 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее в селе была доступна только голосовая связь, теперь мобильный интернет МТС стал доступен на территории всего населенного пункта – на жилых улицах, а также вблизи и внутри важных инфраструктурных объектов: школы, новой врачебной амбулатории, здания администрации, магазинах.

В селе Хатыстыр, который в переводе с якутского означает осетровый, расположены хозяйственные центры родового этнического предприятия «Угино», малого предприятия «Ай-Тал», родовые эвенкийские общины, которые занимаются оленеводством, коневодством, а также рыбным и пушным промыслом. С появлением высокоскоростного интернета МТС у местных жителей появился доступ к видео в хорошем качестве для просмотра лайфкахов по ведению хозяйства, а также к соцсетям, видеозвонкам, онлайн-библиотекам, важным цифровым сервисам, таким как «Госуслуги».

«Несмотря на суровый климат и труднодоступность – Хатыстыр расположен в 500 км от Якутска – мы продолжаем развивать сеть на территории Республики, обеспечивая связью в том числе удаленные и малонаселенные села. Недавно мы первые запустили LTE в селе Малыкай Нюрбинского района, в Жиганске Жиганского и других отдаленных и труднодуступных селах. Теперь их жители смогут дистанционно обучаться, пользоваться онлайн-банком и госуслугами, регистрироваться и общаться в соцсетях», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.