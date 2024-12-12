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Пригород Шимановска «МегаФон» подключил к 4G

Жителям села Петруши стал доступен скоростной мобильный интернет оператора. В зону LTE-покрытия также включена часть автомобильной дороги в сторону железнодорожной станции Берея. Теперь абонентам стало проще пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах и смотреть фильмы онлайн. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» смонтировали и запустили базовую станцию с поддержкой 4G, которая обеспечивает среднюю скорость мобильного интернета до 25 Мбит/с. Место установки телеком-объекта специалисты выбрали таким образом, чтобы зона устойчивого покрытия была максимально широкой. Сигнал LTE доступен абонентам как на железнодорожной станции Петруши, так и в самом селе, где проживает около 400 человек.

В небольших населенных пунктах сотовая связь зачастую является единственным доступным способом связаться с родными и близкими, а также выйти в интернет. Поэтому после запуска базовой станции в Петрушах сельчане активно выходят в Сеть. Так с середины ноября 2024 г. абоненты увеличили передачу данных с мобильных устройств на 55%, продолжительность голосового общения — на 15%. Вместе с тем самым активным днем для выхода в Сеть у сельчан стало воскресенье.

«Мы понимаем, как важна связь для жителей небольших населенных пунктов, и стремимся сделать ее максимально доступной и качественной, строим современную телеком-сеть по всей области. В этом году мы модернизировали существующие и запустили новые базовые станции более, чем в десяти населенных пунктах. В следующем году мы продолжим развитие услуг связи в регионе», — сказал директор «МегаФона» в Амурской области Максим Дудкин.

«В Амурской области одной из задач является обеспечение равных цифровых возможностей для жителей. Развитие операторами телеком-сети позволяет сельчанам с помощью мобильного интернета пользоваться государственными и банковскими услугами, интернет-магазинами, телемедициной и образовательными сервисами. Последовательное наращивание покрытия 4G на территории, дает возможность жителям городов и поселков пользоваться современной связью», — отметил министр цифрового развития и связи Амурской области Денис Земнухов.

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