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Подтверждена совместимость СЭД ТЕЗИС с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Хоулмонт», производитель СЭД ТЕЗИС, объявляют о совместимости актуальных версий своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional по итогам тестирования, подтверждает корректную работу СЭД ТЕЗИС 5.3.2 с Postgres Pro Enterprise 16. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

СЭД ТЕЗИС — современная система для управления канцелярией, документами, задачами и совещаниями. Low Code инструменты настройки позволяют адаптировать ее к особенностям работы заказчика без длительной разработки. Версия СЭД ТЕЗИС 5.3.2 отличается современным дизайном, улучшенной производительностью, поддержкой использования машиночитаемых доверенностей, а также возможностью подключения HR-модуля. Также в указанной версии доступно использование модуля искусственного интеллекта. Система входит в реестр российского ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость СЭД ТЕЗИС и Postgres Pro позволяет заказчикам работать в ИТ-экосистеме, построенной на российских продуктах, и тем самым обеспечить технологическую независимость от иностранных поставщиков и высокий уровень защиты данных. Комбинация продуктов подходит для крупномасштабных проектов, включая внедрения в финансовых организациях, на промышленных предприятиях, в нефтегазовой отрасли и так далее. СЭД ТЕЗИС является кроссплатформенной на протяжении все истории, поэтому для нас особенно важно технологическое партнерство с российскими производителями и объединение усилий для тестирования на совместимость актуальных версий продуктов», — сказал Product Owner СЭД ТЕЗИС Александр Воробьев.

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