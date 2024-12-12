«Первый Бит» перевел производителя цемента на отечественную систему охраны труда, ускорив получение отчетности на 40%

Челябинский офис интегратора ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект перехода с иностранного программного обеспечения для управления охраной труда на отечественную систему на базе «1С» для одного из производителей цемента и строительных материалов в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В результате проекта трудозатраты в подразделениях были сокращены на 36%, а скорость получения управленческой и регламентированной отчетности, связанной с охраной труда, увеличилась на 40%.

Переход на отечественное ПО стал важным этапом в процессе реструктурализации компании, обеспечащим оптимизацию бизнес-процессов и повышение безопасности на производстве.

Проект имел несколько ключевых целей: создание единой автоматизированной системы охраны труда и промышленной безопасности на всех площадках, переход на отечественное ПО без потери функционала и оптимизация работы сотрудников.

«Изучив запрос, наши специалисты предложили решение на основе конфигурации «1С» «Охрана труда» с последующей доработкой для точного соответствия требованиям заказчика. В последующем автоматизированная система получила собственное название и логотип – «Безопасность и Труд» (БиТ)», – сказала ведущий аналитик направления охраны труда, производственной безопасности и экологии компании «Первый Бит» в Челябинске Анна Козыренко.

Получившаяся система «Безопасность и Труд» включает в себя модули для регистрации событий, управления процессами и аналитики, а также автоматизирует рутинные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на более важных аспектах работы.

Ранее клиент использовал устаревшее программное решение, которое не удовлетворяло современным требованиям. С переходом на современную отечественную информационную систему, компания не только улучшила функциональность системы, но и упростила процессы документооборота, медосмотров и специальной оценки условий труда.

Внедрение началось с запуска ключевых подсистем «Регистрация события» и «Системы управления процессами». В числе регистрируемых событий учтены проверки и аудиты, происшествия, небезопасные действия персонала и «пятиминутные» инструктажи.

Теперь любой сотрудник компании имеет возможность легко и быстро сообщить о происшествии, небезопасном условии или действии, провести поведенческий аудит и «пятиминутку» через веб-браузер или мобильное приложение.

Блок «Системы управления процессами» специально для клиента расширили бизнес-процессами в области интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

После промышленного запуска первых модулей, необходимых для базовой работы системы, команда «Первого Бита» внедрила дополнительный функционал: внутренний электронный документооборот, специальную оценку условий труда, учет медицинских осмотров и допусков к работе, управление пожарной безопасностью и контроль экологических аспектов деятельности предприятия.

Проект включал в себя внедрение дашбордов и аналитических отчетов, что позволило менеджменту компании-заказчика получить прозрачную аналитику по предотвращению происшествий и улучшить контроль за соблюдением норм охраны труда.