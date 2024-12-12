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Новинки от CMF by Nothing на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новинки от английского бренда CMF by Nothing: умные часы Watch Pro 2 и беспроводные наушники Buds Pro 2. CMF by Nothing – суббренд известного технологичного английского бренда мобильных устройств Nothing, который делает упор не только на качество, но и уникальный дизайн продуктов. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Рынок носимой электроники, в частности в категории смарт-часов и наушников, демонстрируют восходящую динамику. По аналитическим данным в 2024 г. рынок наушников начал расти. За первые полгода в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. он увеличился на 22% в количественном выражении – россияне приобрели 17,5 млн. устройств. Одними из наиболее популярных типов являются TWS-наушники. Что касается рынка умных часов, согласно данным аналитиков с января по июнь 2024 г. было продано более 2,8 млн штук на общую сумму порядка 22,3 млрд руб. Для сравнения, в 2023 г. сумма составила около 2,3 млн, а в 2022 г. – 1,1 млн устройств.

Умные часы CMF by Nothing Watch Pro 2 – стильная модель с тонким профилем и корпусом из алюминиевого сплава, которая доступна каждому. У часов в синем и оранжевом цвете ремешки изготовлены из кожи, у двух других – из силикона. AMOLED-дисплей 1,32'' с автоматической регулировкой яркости сохраняет четкость и естественность цветов как на ярком солнечном свете, так и в полной темноте. Максимальная яркость – 620 нит, частота обновления – 60 кадров в секунду. Фирменные циферблаты с настраиваемыми параметрами предлагают интерактивные дизайны и статические варианты с постоянно включенным дисплеем.

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Новинки от CMF by Nothing на российском рынке

Часы отлично подойдут для занятий спортом. Доступно 120 спортивных режимов с автоматическим распознаванием 5 самых распространенных активностей: бега на улице или в помещении, ходьбы на улице или в помещении, поездок на велосипеде на улице. Благодаря встроенному GPS часы точно отслеживают местоположение и расстояние. Часы отслеживают аэробную и анаэробную эффективность тренировок, уровень нагрузки и время восстановления. Подготовиться к занятию можно с помощью разминочных упражнений, которые отображаются прямо на дисплее с интуитивно понятной 3D-анимацией. Время автономной работы – до 45 дней в режиме ожидания, до 11 дней – при средней загрузке, до 9 дней при интенсивном использовании.

Беспроводные наушники CMF by Nothing Buds Pro 2 – уникальная модель как с точки зрения дизайна, так и характеристик. В углу кейса расположено колесико Smart Dial, поворотом которого регулируется громкость воспроизведения, шумоподавление и голосовой помощник, а также отключается микрофон во время коллективного звонка. Настроить параметры более индивидуально можно в мобильном приложении Nothing X.

Глубина басов достигается за счет 11-миллиметрового драйвера с титановым покрытием, а четкие высокие частоты – за счет 6-миллиметрового твитера. Максимальная громкость – 40 кГц. Технология LDAC™ обеспечивает пространственное звучание. Гибридная система активного шумоподавления с широким диапазоном частот до 5000 Гц подавляет окружающие звуки, будь то гул голосов или грохот поезда. Режим Adaptive в приложении Nothing X подстраивает шумоподавление под звуки окружающей обстановки. Технология Clear Voice 2.0, основанная на работе шести встроенных микрофонов, делает голос говорящего четче во время звонков, а технология Wind-Flow значительно снижает шум ветра.

Батарея емкостью 60 мАч в каждом наушнике позволяет не подзаряжать продолжительное время. Без кейса наушники работают до 12 часов в режиме воспроизведения, до шести часов в режиме разговора с выключенным шумоподавлением, до 6,5 часов в режиме воспроизведения и до 4,8 часов при разговоре с включенным шумоподавлением.

Ориентировочная розничная цена на умные часы CMF by Nothing Watch Pro 2 составляет 8,99 тыс. руб, а на беспроводные наушники 6,49 тыс. руб.

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