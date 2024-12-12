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МТС: петербургские компании стали в 10 раз чаще покупать ПО в облаке

МТС и MTS Web Services (MWS) проанализировали спрос на облачные технологии в Санкт-Петербурге в 2024 г. Оказалось, самым популярным у петербургского бизнеса стало офисное программное обеспечение в облаке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным MWS, закупки облачных сервисов у компаний в Санкт-Петербурге выросли во II квартале 2024 г. в 1,6 раза год к году. Самым востребованным ИТ-решением стало офисное ПО в облаке: его закупки за год увеличились в 10 раз.

В топ популярных у петербургского бизнеса технологий также вошли изолированное сетевое соединение (рост продаж в четыре раза); виртуальная инфраструктура с GPU, графическим ускорителем (рост в три раза) и сетевые сервисы (рост в три раза). Еще компании в северной столице стали чаще интересоваться резервным копированием и виртуальной инфраструктурой.

«Облачные решения позволяют бизнесу оставаться гибким и быстро реагировать на изменения рынка, оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. К тому же это надежный цифровой инструмент для хранения и обработки информации. Поэтому все больше петербургских компаний внедряет облачные технологии в свою работу. На сегодня свыше 90% клиентов MWS в регионе используют виртуальную инфраструктуру, а почти 15% — делают резервное копирование данных в облаке», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Чаще всего облачными сервисами в СЗФО пользуются компании из сферы ИТ и связи: на них приходится четверть клиентов MWS в федеральном округе. Еще в четверти случаев свои данные в облако переносят ритейлеры, в 10% — представители обрабатывающей промышленности. Технология еще востребована у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли. Больше всего закупки облачных сервисов выросли в сфере финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза, ритейлеры — в 1,4 раза.

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