CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» подключил к 4G этнопарк в Магаданской области

В новогодние праздники магаданцы и гости региона смогут делиться фотографиями и видеороликами из этнопарка «Дюкча». «МегаФон» расширил телеком-сеть в популярной зоне отдыха, что позволило увеличить скорость мобильного интернета до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этнопарк «Дюкча» расположен в 20 минутах езды от Магадана, в месте, где река Дукча впадает в Охотское море. С наступлением морозов активностей в парке не становится меньше, местные жители приезжают сюда за зимними развлечениями: покататься на коньках, снегоходах или собачьих упряжках, прогуляться по дорожкам или познакомиться с бытом коренных народов Колымы в музее под открытым небом.

Инженеры «МегаФона» смонтировали и запустили базовую станцию с поддержкой 4G. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию парка, в том числе места активного отдыха, где катаются на упряжках и снегоходах. В предстоящие новогодние каникулы, приезжая в этнопарк, отдыхающие с помощью мобильного интернета смогут по видеосвязи поздравить родных и близких с праздниками, отправить атмосферные фотографии колымской зимы и поделиться хорошим настроением. Также здесь стала доступна современная технология голосовых вызовов VoLTE — она обеспечивает быстрое соединение, чистый звук во время разговора и возможность выходить в интернет не прерывая диалога.

«Этнопарк стал местом притяжения для магаданцев, где они могут провести время с семьей, лучше узнать культуру коренных народов. Здесь проводятся большие праздники, например, Хэбденек и Туйгивин, встреча Нового года по эвенкийскому и корякскому календарю, или праздник старательского мастерства «Золотой фестиваль». Массовые мероприятия собирают много гостей, а устойчивая мобильная связь поможет им более комфортно провести время и пользоваться привычными цифровыми сервисами», — сказал директор «МегаФона» в Магаданской области Илья Челышев.

Вместе с тем «МегаФон» запустил связь LTE еще в двух локациях пригорода Магадана. Впервые современная мобильная связь оператора появилась в дачных поселках Старая Веселая и ручей Кедровый на берегу бухты Гертнера.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще