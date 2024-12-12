Группа ЦРТ разработала мобильного голосового обходчика для «ФосАгро»

Группа компаний ЦРТ разработала ИИ-решение для обслуживания транспортных объектов. На данный момент завершено внедрение этого продукта в компании «ФосАгро», это первое в стране масштабное применение голосового ввода информации на железнодорожном транспорте. Ассистент на основе искусственного интеллекта позволяет специалистам «ФосАгро» заполнять результаты осмотра вагонов голосом. Об этом заявил генеральный директор группы ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

Денис Новиков, заместитель генерального директора АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») по информационным технологиям: «При внедрении мобильного голосового обходчика, разработанного ЦРТ, мы отметили высокое качество распознавания речи, в том числе — специализированной профессиональной лексики, а главное — качественную работу в сложных условиях промышленного шума. Новое ИИ-решение более чем в пять раз снижает время на передачу информации о техосмотрах за счет оптимизации процессов на каждом из этапов, позволяет исключить лишние перемещения работников, создать для них более комфортные условия труда. Мобильный голосовой обходчик внедрен на четырех предприятиях «ФосАгро» и везде решение оказалось крайне востребованным».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «По результатам международных конкурсов российские речевые технологии демонстрируют высокие результаты, в том числе — в сложной акустической обстановке. Именно они вошли в состав нового решения — мобильного голосового обходчика для железнодорожного транспорта, где особо важно обеспечить работу в шумах. Голосовой ввод информации — драйвер развития и один из ключевых интерфейсов взаимодействия, поэтому мы стремимся использовать свои технологии, ИИ-решения и экспертизу для масштабирования голосового ввода на все новые индустрии».

При подготовке составов специалисты «ФосАгро» осматривают вагоны на соответствие требованиям ряда технических параметров и тщательно фиксируют все выявленные замечания для устранения. Ранее выявленные замечания записывали вручную. Осмотрщик шел вдоль состава с фонарем, инструментами, откладывал их и вносил пометки, работая в любую погоду в разное время суток. Темнота, дождь, снег, критичные температуры воздуха, пыль, блики солнца — все осложняло работу. Затем записанные данные необходимо было перенести в электронную систему, что требовало посещения диспетчерской и потери времени на печать текста вручную. После этих процедур диспетчер видел информацию и мог оформить допуск состава. Все эти действия отнимали много времени и сил, при этом точность страдала.

С внедрением нового решения осмотрщик использует гарнитуру, планшет и собственный голос. Система распознает замечания и позволяет автоматически заполнить отчет даже в условиях нестабильной связи и сложных погодных условий. Ключевое преимущество ИИ-решения в том, что у специалистов полностью освобождаются руки: во время осмотра планшет может находиться в сумке. При этом для верификации внесенных данных используется технология синтеза речи ЦРТ, которая позволяет озвучить то, что произнес обходчик и может дать сигнал, если введенные параметры отклоняются от норм. Данные автоматически отображаются в электронной системе и доступны диспетчеру.

Мобильный голосовой обходчик — полностью российская разработка. Среди характеристик — готовый интерфейс с проработанной логикой, кросс-платформенность — поддержка работы на большинстве российских операционных систем, автономная работа распознавания голоса — для работы не требуется Интернет. Продукт поддерживает голосовое управление, то есть с системой можно «общаться» на естественном языке: дать команду открыть соответствующую вкладку или форму. Кроме того, в новое решение заложена возможность интеграции с любыми информационными системами компании. Решение сокращает количество ошибок в заполняемых документах, обеспечивает полноту и достоверность данных, существенно увеличивает производительность труда и становится полноценным ИИ-помощником сотрудников.