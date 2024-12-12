CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Cloud DevSecOps, направленного на обучение разработчиков безопасному коду и интеграции принципов информационной безопасности в процесс создания приложений. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Курс ориентирован на разработчиков приложений, DevOps-инженеров и специалистов по безопасности программного обеспечения, желающих изучить основы DevSecOps. Программа включает десять уроков, которые знакомят участников с ключевыми аспектами безопасной разработки, и разбирает 25 типичных ошибок в коде на Java. В процессе обучения участники смогут задавать вопросы экспертам курса и получать поддержку.

Курс научит слушателей писать безопасный код на конкретных примерах, использовать подход DevSecOps в CI-процессах, а также применять статический и динамический анализ. Участники познакомятся с подходом Shift Left Security, который позволяет выявлять уязвимости на ранних этапах разработки, и изучат принципы безопасности контейнеров, актуальные для современных DevOps и облачных вычислений.

Программа курса состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен основам DevSecOps и инструментам анализа безопасности кода. Во втором разделе рассматриваются ключевые принципы безопасной разработки, включая работу с уязвимостями, атаки CSRF и XSS, а также угрозы, связанные с использованием устаревших криптоалгоритмов и уязвимых компонентов. Третий раздел охватывает аспекты защиты приложений и API, включая управление секретами и методы обеспечения безопасности контейнеров.

Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в Beeline Cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки «Билайна».

Обучение проходит в онлайн-формате, предоставляя слушателям возможность изучать материалы в удобном ритме. Зарегистрированные участники получают бессрочный доступ к видеолекциям, методическим пособиям и презентациям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему обучать сотрудников гораздо выгоднее, чем искать новых

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Наш новый рекорд — 10 000+ ВКС в сутки по 100-200 человек на каждой встрече

Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще