Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает технологии для бизнеса, предоставит организациям возможность использовать сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» по модели on-premise — то есть развернуть их на своей собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым продуктом «Яндекс 360», доступным в on-premise, стал сервис для работы с интерактивными досками. С помощью таких досок команда может устраивать мозговые штурмы, визуализировать идеи или, например, планировать этапы проекта. Сервис доступен на технологической платформе Pruffme, о покупке которой «Яндекс» объявил в начале декабря 2024 г.

Следующими сервисами «Яндекс 360 для бизнеса», которые можно использовать на собственной инфраструктуре, станут «Документы» и «Диск». Они выйдут в on-premise в 2025 г. «Документы» обзаведутся десктопной версией — чтобы работать с файлами даже без доступа к интернету, а веб-версия будет интегрирована с «Диском», который также можно будет развернуть на собственной инфраструктуре.

Модель on-premise хорошо подходит компаниям, в которых действуют особенно строгие политики в области безопасности. Она будет доступна в «Яндекс 360 для бизнеса» наряду с привычной облачной моделью. Клиенты смогут выбрать тот вариант, который лучше всего соответствует их потребностям.