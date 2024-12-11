В умных зданиях от Wellsoft появилась возможность бронировать паркинг онлайн

ИТ-компания Wellsoft, разработчик платформы для умных жилых комплексов, и компания Sigur, производитель систем доступа, объявили о новой интеграции. Совместное техническое решение обеспечит управляющим компаниям возможность управлять паркингом онлайн. Новый модуль платформы позволяет создавать парковки, бронировать машино-места, привязывать точки доступа и камеры видеонаблюдения, производить оплату. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

«На платформе «Умное ЖКХ» уже существует интеграция с системой контроля и управления доступом на объектах от Sigur. Недавно мы произвели доработку, добавив востребованную среди жителей функцию — бронирование парковочного места через приложение. Нашей задачей было автоматизировать процесс сдачи в аренду машино-мест, чтобы оптимизировать и ускорить работу управляющей компании. Для жителей бронирование парковочного места осуществляется быстро и удобно, без необходимости посещения офиса УК и оформления карты доступа или пропуска. Это значительно повышает уровень сервиса», — сказал генеральный директор Wellsoft Даниил Байгозин.

Теперь собственники квартир смогут быстро создавать заявки на паркинг. В заявке указывается название парковки, номер места, сумма оплаты и период действия. После успешной оплаты, а также за сутки до истечения бронирования, пользователю приходит уведомление.

Новая функция разработана специально для мобильного приложения жителя. Разработчики Wellsoft добавили виджет, который можно вывести на главный экран смартфона, и при въезде на паркинг в один клик открыть шлагбаум.