В Москве показали новый умный гаджет для удаленной диагностики — электронный стетоскоп от Сбербанка

В Москве показали новый умный гаджет для удаленной диагностики — электронный стетоскоп от Сбербанка. Врач теперь сможет послушать сердце и легкие пациента дистанционно. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Известно, что ОРВИ является самой распространенной группой заболеваний, а сердечно-сосудистая недостаточность — самой опасной. Чтобы помочь пациентам с этими заболеваниями и сделать удаленную консультацию врача более эффективной и информативной, медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) выводит на рынок телемедицинских технологий умный электронный стетоскоп. Устройство предназначено для дистанционной диагностики и мониторинга здоровья.

Электронный стетоскоп представляет собой компактный переносной прибор для проведения дистанционной диагностики врачом. С помощью устройства можно сделать аудиозапись дыхания, сердечных тонов и поделиться ею с врачом в мобильном приложении в рамках онлайн-консультации. Стетоскоп оснащен функцией Bluetooth, которая обеспечивает беспроводную передачу данных.

Умный гаджет для удаленной диагностики — электронный стетоскоп от Сбербанка

Удаленная консультация с использованием электронного стетоскопа предоставляет пациентам возможность не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях. Особенно это актуально для семей с маленькими детьми.