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Связисты улучшили мобильный интернет в крупнейшем районе Брянской области

«МегаФон» ввел в эксплуатацию новые телеком-объекты в поселках Дубровка и Сеща. Благодаря этому свыше 10 тыс. жителей получили более надежную связь и скоростной мобильного интернет. По замерам специалистов, значения передачи данных могут достигать 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оба населенных пункта находятся в Дубровском районе Брянщины в 80 километрах к северо-западу от областного центра. Поселки, расположенные в 14 километрах друг от друга, начали свое существование фактически одновременно более 150 лет назад, и особую роль в развитии населенных пунктов сыграла транспортная инфраструктура. Дубровка была основана в связи со строительством первой в Брянской области железной дороги, а поселок Сеща возник при железнодорожной станции рядом с одноименной деревней. Сейчас по территории населенного пункта проходит автодорога Орел – Смоленск и поезда дальнего следования в направлении Черноморского побережья.

«На территории транспортных узлов регионального масштаба в последнее время фиксировался значительный рост интернет-трафика, как следствие, выросла нагрузка на существующие базовые станции. Чтобы повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных, мы построили дополнительные телеком-объекты, оптимизировали сеть 2G и дополнили ее новыми диапазонами LTE. Теперь все цифровые сервисы и мессенджеры в Дубровке и Сеще работают на 20% быстрее, что позволяет абонентам более оперативно решать рабочие вопросы и оставаться на связи с близкими», — сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

В 2024 г. «МегаФон» обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом участок южного обхода Брянска, который является частью федеральной трассы Р‑120. Эта автодорога длиною более 450 км — важнейшая магистраль, связывающая Орел, Брянск и Смоленск с Белоруссией.

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