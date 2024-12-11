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Сургутские предприниматели переводят деловые коммуникации на отечественную платформу «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», перевела коммуникации Сургутской торгово-промышленной палаты (СТПП) на свои сервисы. Цифровое решение обеспечит сотрудникам и предпринимателям удобные инструменты для проведения онлайн-совещаний, семинаров и конференций. Об этом CNews сообщили представители «Вебинар Технологии».

С внедрением платформы «МТС Линк» владельцы бизнеса в Сургуте и Сургутском районе получат надежный инструмент для проведения онлайн-встреч с использованием защищенного канала связи. Решение обеспечит удобный доступ к ключевым функциям, таким как совместная работа с документами, демонстрация презентаций и запись мероприятий. А возможность подключения с различных устройств поможет предпринимателям оперативно взаимодействовать с партнерами, клиентами и экспертами по вопросам налогообложения, правового регулирования и сертификации.

«Мы продолжаем внедрять в работу Сургутской торгово-промышленной палаты современные цифровые решения, которые помогают эффективно решать рабочие вопросы, а также объединять руководителей, у которых очень плотный график, без переездов в офис. Для нас особенно важно использовать российские сервисы, поскольку мы придерживаемся высоких стандартов безопасности. С отечественными технологиями наша деятельность будет еще более результативной, а коммуникации – быстрыми и удобными», — сказала генеральный директор Сургутской ТПП Анна Чурманова.

«Организации в ХМАО занимают высокие позиции по уровню цифровизации и предъявляют строгие требования к технологическим решениям. «МТС Линк» полностью отвечает запросам предпринимателей региона: мы предоставляем им удобные инструменты для автоматизации коммуникаций, повышения операционной эффективности и оптимизации бизнес-процессов. Наша платформа обеспечивает непрерывность взаимодействия даже в условиях нестабильного соединения — это подтверждает недавнее исследование J'son & Partners Consulting. Мы гордимся тем, что, предоставляя наше решение Сургутской ТПП, можем вносить вклад в экономическое развитие ХМАО», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти «МТС Линк» Александр Чернышев.

«МТС Линк Встречи» — сервис для онлайн-встреч и совещаний. Он поддерживает совместное редактирование документов, использование онлайн-досок, демонстрацию экрана и обмен файлами. Качество общения во «Встречах» улучшает искусственный интеллект: он подавляет шум, позволяет заменить либо размыть фон, а также поддерживает умный зум и функцию бьютификации. Для повышения эффективности коммуникаций ИИ в «МТС Линк Встречах» генерирует расшифровку встреч, формирует их краткие итоги с выводами и создает видеохайлайты — краткие ролики с основными моментами обсуждения. Ассистент на основе искусственного интеллекта помогает участникам находить нужные записи и составлять сводки по определенным темам. Встречи — часть экосистемы «МТС Линк», куда также входят сервисы для проведения вебинаров, создания курсов, совместной работы в онлайн-досках, а также корпоративный мессенджер.

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