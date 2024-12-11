CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках axenix
|

Сбербанк представил GigaDoc — мультимодальный медицинский диагностический ассистент

Представлен медицинский диагностический ассистент GigaDoc. Новый сервис разработан Центром индустрии здоровья Сбербанка и учеными Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка. GigaDoc работает на базе нейросетевой модели GigaChat и специализированных медицинских моделях. Его можно будет интегрировать в любое устройство (смартфон или ноутбук) и использовать для мониторинга здоровья человека. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaDoc распознает ключевые биомаркеры человека: пол, возраст, пульс, индекс массы тела, эмоциональное состояние, риск диабета второго типа, вариабельность сердечного ритма, уровень холестерина и т. д. А также способен предлагать гипотезы о диагнозах на основе предоставленных фотографий. В основе работы ассистента лежат такие технологии, как компьютерное зрение, машинное обучение и дистанционная фотоплетизмография (анализ изменения цвета кожи, который связан с кровотоком и предназначен для измерения частоты сердечных сокращений, дыхания и насыщения крови кислородом).

Мультимодальный ассистент GigaDoc в будущем поможет медицинским работникам ускорить первичный скрининг пациентов, определять приоритет оказания медпомощи в зависимости от тяжести заболевания (триаж), отслеживать динамику состояния здоровья больных и проводить качественный мониторинг хронических неинфекционных заболеваний.

GigaDoc можно будет использовать в широком спектре ситуаций. Например, он может стать личным ИИ-ассистентом врача и помогать ему более точно понимать пациента, собирать анамнез состояния здоровья, а также давать индивидуальные рекомендации. Особенно ценной такая технология может стать во время телемедицинских консультаций. Также GigaDoc можно применять для проведения предрейсовых и производственных осмотров и в работе страховых компаний, чтобы оценивать потенциальные риски здоровья застрахованных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Нейросети убивают Open Source. Разработчики больше не пишут код, они чинят ошибки, которые нафантазировал искусственный интеллект

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще