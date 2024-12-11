QSoft разработал корпоративный портал для ООО «ОССП»

QSoft создал корпортал для оператора платных автодорог в России. Платформа, разработанная на базе «Битрикс24», ориентирована на более чем 2000 сотрудников компании и призвана упростить доступ к информационным ресурсам и улучшить взаимодействие внутри команды. Об этом CNews сообщили представители QSoft.

Корпоративный портал является единой цифровой платформой для работы организации, обеспечивая быстрый и удобный доступ к актуальной информации и сервисам для всех без исключения сотрудников. Портал также стал единой коммуникационной площадкой, а встроенный мессенджер позволяет коллегам общаться и проводить видеоконференции непосредственно на самом портале, а не через сторонние сервисы типа Skype или Zoom, как это было ранее.

Благодаря упрощенной публикации новостей и единой системе коммуникации, время на оповещение сотрудников об актуальных событиях значительно сократилось. Особенно портал стал актуален для производственных специальностей, у которых из-за характера работы нет корпоративной электронной почты. Портал взял на себя эту функцию и команды теперь смогут быть в курсе всех происходящих в компании событий.

На портале можно читать новости, просматривать профили коллег и организационную структуру компании. На главной странице размещены виджеты и навигационное меню с различными сервисами. Контент-менеджеры могут самостоятельно публиковать материал через удобную специальную учетную запись без привлечения разработчиков.

Также система предоставляет уникальный поисковый механизм, который объединяет все внутренние документы, ресурсы и базы данных. На портале можно запросить расчетный зарплатный лист, и благодаря синхронизации с «1С» данные автоматически поступят работнику, о чем он получит уведомление. Кроме того, предусмотрены автоматические уведомления, которые приходят за 14 дней до запланированного отпуска. Если требуется перенести свой отпуск, система «1С» через портал отправит специальную форму, которую необходимо заполнить и передать в HR-отдел. Все эти нововведения разгружают HR-отдел и бухгалтерию от рутинных задач.

Для каждого сотрудника компании на портале создан детализированные профиль с указанием личных данных, должности, контактной информации, навыков и имени линейного руководителя. Также в профиле каждого работника указаны ответственные за него лица: HR-менеджер, бухгалтер и IT-специалист, что упрощает взаимодействие внутри офисов в 9 регионах. Сервис предоставляет возможность выражать благодарность коллегам, что повышает мотивацию персонала и способствует развитию корпоративной культуры. А раздел задач позволяет контролировать личный бэклог и цели отдела, а также отслеживать предстоящие события.

«Наша компания из-за специфики деятельности территориально достаточно разрознена. Мы обслуживаем 1100 км дорог в девяти регионах России, и поэтому нам требовалось создать единое информационное пространство для общения и работы всех без исключения сотрудников. Таким решением стало создание корпоративного портала, с помощью которого мы оперативно информируем коллег об изменениях в компании и ведем доски с трекерами-задачами. В будущем портал будет интегрирован с системой электронного документооборота и другими внедренными в компании системами, будет реализован блок с заявками на различные сервисы. Пока коллегам нравится, что портал помогает оперативно найти контакты сотрудников из других подразделений, не забыть про их день рождения, проверить находится ли человек в отпуске или нет. Ну а также моментально связаться с коллегой, который находится за много сотен километров от тебя», — отметила Светлана Кускова, начальник отдела коммуникаций компании «ОССП».

«Нам удалось разработать решение, которое в полной мере соответствует потребностям компании «Объединенные Системы Сбора Платы». Корпоративный портал на базе «Битрикс24» с интеграцией «1С ЗУП» и системы электронного документооборота (СЭД) обеспечивает удобный доступ к информации и предоставляет расширенные возможности для взаимодействия сотрудников. Первые этапы подключения платформы уже показывают ее эффективность и получают положительные отзывы от пользователей», — сказал Виталий Чесноков, генеральный директор QSoft.