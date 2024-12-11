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Konica Minolta и VizorLabs заключили партнерство в сфере видеоаналитики

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia и российский разработчик систем видеоаналитики для промышленного применения компания VizorLabs (входит в группу САТЕЛ) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют реализовывать совместные проекты с использованием технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта на производстве. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta.

Сегодня, в связи с интенсивным развитием цифровизации и автоматизации процессов, появляются новые технологии, способные повысить уровень безопасности на производстве. Konica Minolta и VizorLabs предложат российскому рынку продукты, позволяющие улучшить контроль технологических процессов и оптимизировать операции.

Компания VizorLabs разрабатывает платформу умной видеоаналитики на базе компьютерного зрения и искусственного интеллекта: система в автоматическом режиме способна контролировать соблюдение промышленной безопасности и охрану труда, распознавать поведение и динамические сцены, анализировать состояние помещений и оборудования (повреждения, перегрев, огонь, задымление) и производственные процессы.

Спектр охватываемых решениями компании отраслей включает энергетику, нефтегаз, горную добычу, металлургию, пищевую промышленность, строительство и «умные города».

Сотрудничество Konica Minolta и VizorLabs направлено на расширение возможностей автоматизации и повышение эффективности бизнес-процессов с использованием передовых технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Совместное применение продуктов позволит клиентам Konica Minolta повысить безопасность и улучшить контроль за производственными процессами.

«Задачи нашего партнерства с Konica Minolta включают создание комплексных решений, отвечающих современным требованиям рынка и обеспечивающих высокую надежность и эффективность производства, — сказал Василий Долгов, генеральный директор компании VizorLabs. — Эти системы востребованы, в первую очередь, в производстве, транспорте и логистике. В рамках сотрудничества предусмотрены также совместные исследования и тестирования для оптимизации процессов и повышения производительности».

«Мы высоко оценили квалификацию и достижения VizorLabs в области компьютерного зрения. Их опыт в автоматизации производственных процессов и системах контроля доступа идеально дополняет наши компетенции. Вместе мы сможем предложить клиентам решения для повышения безопасности и эффективности бизнес-процессов», — сказала Любовь Глазова, продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

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