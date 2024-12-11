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«К2Тех» автоматизировала склад крупного производителя сувенирной продукции

«К2Тех» создала инженерную и сетевую инфраструктуру для нового производственно-складского комплекса одного из крупнейших поставщиков рекламно-сувенирной продукции в России. Заказчик получил бесшовный Wi-Fi для работы складских систем и оборудования, а также качественную голосовую связь на базе технологии DECT для коммуникации сотрудников. Управление всеми инженерными системами унифицировано в едином интерфейсе «цифровой тени» здания с доступом из любой точки мира.

В рамках проекта инженеры «К2Тех» на объекте развернули современную и надежную сетевую инфраструктуру. Внедрена структурированная кабельная система (СКС) с использованием материалов, отвечающих не только высоким стандартам пропускной способности, но и эстетики: система не нарушает внешнего вида помещений. Реализована скоростная отказоустойчивая локально-вычислительная система (ЛВС), объединившая все информационные сервисы заказчика.

На территории всего комплекса развернуто бесшовное покрытие Wi-Fi. Беспроводная сеть обеспечивает стабильную работу автоматизированных погрузчиков, а также терминалов сбора данных системы WMS (warehouse management system). Примечательно, что часть точек доступа Wi-Fi установлена на высоте более 20 метров, что потребовало использования узконаправленных антенн и проведения высотных работ.

Также для реализации качественной голосовой связи на объекте внедрена система промышленной телефонии DECT, обеспечивающая бесшовное переключение голосовых устройств в условиях больших площадей со сложной планировкой.

Инженерные системы: освещение, вентиляция и климатехника, котельная и электроснабжение интегрированы в цифровую тень – 3D-модель здания, которая собирает данные с приборов локальной автоматики в виртуальную систему управления. Диспетчер может контролировать параметры установок, управлять технологическими процессами, задавать алгоритмы, автоматизировать работу оборудования.

В систему освещения интегрированы датчики, настроены интервалы и алгоритмы работы, а контроллеры разделены на секторы, что позволяет экономить до 75% электроэнергии по сравнению с ручным управлением. Установлены датчики на улице и внутри помещения, автоматизация систем вентиляции сохраняет постоянные параметры воздуха.

«Цифровая тень удобна тем, что позволяет управлять оборудованием в рамках единого окна – с помощью десктопа или мобильного приложения из любой точки мира. Детализация модели помогает более точно эксплуатировать здание. К примеру, полученный сигнал об отклонении показателей приведет оператора к конкретной части оборудования и помещениям, на которые оно влияет. Помимо отображения показателей в приложениях, настроена интеграция с Telegram-ботом для оперативного получения уведомлений ответственными сотрудниками», – сказал Иван Кондратенков, руководитель направления слаботочных систем «К2Тех».

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