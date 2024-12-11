CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Техника
|

«ЭвоКарго» внедряет автономный транспорт на заводе «Северсталь-метиз»

«ЭвоКарго» объявляет об очередном внедрении своих автономных грузовиков. В то время как многие игроки рынка представляют прототипы беспилотных грузовиков, Evocargo уже внедряет грузовики в реальных условиях, масштабируя свой сервис и двигаясь к полностью автономной логистике. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Группа предприятий «Северсталь-метиз» объявила о прохождении тестового запуска автономных грузоперевозок на предприятии в Череповце. Всего автоматизировано четыре внутренних маршрута на территории завода общей протяженностью 8 км. Проект реализован совместно с производителем и сервис-провайдером автономной логистики «ЭвоКарго».

Автономный грузовик пятого поколения Evocargo N1 производится без кабины для водителя, руля и педалей. Работа роботизированной платформы обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Технологии искусственного интеллекта, компьютерное зрение и множество датчиков создают обзор 360°, что позволяет роботизированной платформе реагировать на препятствия в три раза быстрее водителя.

«Внедрение автономного транспорта соответствует целенаправленной стратегии компании по цифровизации и автоматизации, благодаря которой снижаются операционные расходы и себестоимость готового продукта, а уровень безопасности и производительности растет», — сказал руководитель направления цифрового развития «Северсталь-метиза» Олег Голяков.

«Северсталь-метиз» тестирует различные современные решения для роботизации производственных и логистических процессов, выбирая наиболее эффективные из них для последующего внедрения и тиражирования.

«Мы рады сотрудничеству с «Северсталь-метиз» и верим, что этот проект - важный шаг на пути к массовому внедрению автономных технологий в логистические процессы крупных промышленных предприятий. В металлургической отрасли потребность в безопасности процессов и увеличении производительности является приоритетом, а автономная логистика, в свою очередь, делает операционные процессы более слаженными, прозрачными и предсказуемыми. За счет снижения простоев, расходов на автопарк и ФОТ растет экономическая эффективность перемещений, что для бизнеса является ключевым фактором внедрения автоматизированных решений», — отметил заместитель генерального директора - коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

В «Северсталь-метизе» грузовики «ЭвоКарго» тестируются для внутризаводских перемещений различных грузов - материалов, тары, упаковки, смазки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля

Нейросети убивают Open Source. Разработчики больше не пишут код, они чинят ошибки, которые нафантазировал искусственный интеллект

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще