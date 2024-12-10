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В Кировской области в 3,5 раза вырос спрос на облачные сервисы в сфере обрабатывающей промышленности

МТС Web Services (MWS) проанализировала спрос на облачные сервисы в Кировской области. Сильнее всего в регионе выросло потребление виртуальной инфраструктуры. Среди отраслей экономики наибольшим спросом пользуются облачные сервисы в сфере обрабатывающей промышленности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего облачными сервисами пользуются ритейлеры. На них приходится четверть клиентов MWS в Кировской области. В 23% случаев свои данные в облако переносят компании из сферы ИТ и связи, в 20% случаев — представители обрабатывающей промышленности. Кроме того, популярностью облачные сервисы пользуются у медицинских организаций, а также представителей отрасли финансов и страхования.

Больше всего закупки облачных сервисов выросли у предприятий из обрабатывающей промышленности — более чем в 3,5 раза, следом идут строительные компании — прирост в 2,3 раза, ритейлеры — в 2,2 раза, предприятия из сфер транспорта и хранения — в 1,7 раза.

Порядка 60% клиентов MWS в Кировской области пользуются виртуальной инфраструктурой, более 35% — делают резервное копирование информации в облаке, 15% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью пользуются офисное ПО в облаке и виртуальные рабочие места для удаленной работы.

Сильнее всего из сервисов в регионе спрос вырос на корпоративную почту — в 7,5 раза, офисное ПО в облаке — более чем в четыре раза, виртуальную инфраструктуру — в 1,5 раза, резервное копирование — в 1,5 раза. Также растет спрос на объектное хранилище и виртуальные рабочие места.

«Спрос на облачные сервисы в Кировской области ежегодно растет, это подтверждает статистика. Компании все чаще используют отечественные облачные решения как для хранения данных, так и для их защиты. Благодаря использованию решений MWS кировский бизнес может изменить свои операционные процессы, не сталкиваясь с большими затратами, необходимыми для покупки оборудования и организации дополнительной инфраструктуры», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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