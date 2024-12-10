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«Умная» колонка впервые достигла Северного полюса

Блогер-путешественник Сергей Доля протестировал «умную» колонку в экстремальных условиях Арктики. «Яндекс Станция Миди» стала первой в мире умной колонкой, посетившей самую северную точку Земли. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Экспедиция на Северный полюс проходила на атомном ледоколе «50 лет Победы». Сергей Доля, известный своими путешествиями и фотографиями дикой природы, работал экспедиционным гидом в круизе. Во время трех поездок по маршруту «Мурманск – Северный полюс» он решил обустроить свою каюту с помощью технологий умного дома, чтобы сделать пребывание на ледоколе более комфортным. Сергей взял с собой в экспедицию устройства «умного» дома и «Станцию Миди», которая может отдавать команды девайсам, работающим на протоколах Zigbee и Matter, без интернета.

«Ледокол — это рабочее судно, и живем мы в каютах экипажа, поэтому я хотел добавить в "мой новый дом" уюта и домашнего комфорта. Я взял с собой Яндекс Станцию, светодиодную ленту, чайник и умную розетку, — сказал Сергей Доля. — Все эти устройства были подключены к роутеру с локальной сетью. Когда интернет пропал, они смогли работать по заранее установленным сценариям, которые я настроил в Мурманске».

Ряд устройств «умного» дома, которые подключаются по протоколам Zigbee или Matter, способны функционировать без интернета. В случае с Matter устройства будут работать, даже если интернет не оплачен или подключение на роутере отсутствует, а с Zigbee и вовсе не нужен роутер. Без доступа к интернету колонка не сможет рассказать про погоду или отправить пуш, но будет по-прежнему управлять девайсами голосом и выполнять заранее созданные сценарии.

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