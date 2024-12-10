«Северсталь-метиз» тестирует роботы-грузовики на заводе в Череповце

Группа предприятий «Северсталь-метиз» объявила о прохождении тестового запуска автономных грузоперевозок на предприятии в Череповце. Всего автоматизировано 4 внутренних маршрута на территории завода общей длиной 8 км. Проект реализован совместно с производителем и сервис-провайдером автономной логистики «ЭвоКарго».

Автономный грузовик пятого поколения Evocargo N1 производится без кабины для водителя, руля и педалей. Работа роботизированной платформы обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Технологии искусственного интеллекта, компьютерное зрение и множество датчиков создают обзор 360°, что позволяет роботизированной платформе реагировать на препятствия в 3 раза быстрее водителя.

«Внедрение автономного транспорта соответствует целенаправленной стратегии компании по цифровизации и автоматизации, благодаря которой снижаются операционные расходы и себестоимость готового продукта, а уровень безопасности и производительности растет», – сказал руководитель направления цифрового развития «Северсталь-метиза» Олег Голяков.

«Северсталь-метиз» активно тестирует различные современные решения для роботизации производственных и логистических процессов, выбирая наиболее эффективные из них для последующего внедрения и тиражирования.

«Мы рады сотрудничеству с «Северсталь-метиз» и верим, что этот проект - важный шаг на пути к массовому внедрению автономных технологий в логистические процессы крупных промышленных предприятий. В металлургической отрасли потребность в безопасности процессов и увеличении производительности является приоритетом, а автономная логистика, в свою очередь, делает операционные процессы более слаженными и предсказуемыми. За счет снижения простоев, расходов на автопарк и ФОТ растет экономическая эффективность, что для бизнеса является ключевым фактором внедрения автоматизированных решений», – отметил заместитель генерального директора- коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

В «Северсталь-метизе» грузовики «ЭвоКарго» тестируются для внутризаводских перемещений различных грузов – материалов, тары, упаковки, смазки.