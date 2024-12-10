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Project Lad меняет подход к управлению рисками: представлен ИИ-помощник менеджера по управлению рисками проектов

Группа ИТ-компаний Lad представила в рамках продукта Project Lad новую функциональность ИИ-помощника по управлению рисками в проектной деятельности.

Процесс управления рисками включает множество задач, начиная от составления карты рисков, постоянной актуализации реестра и выбора рисков, применимых к каждому конкретному проекту. Все эти задачи обычно носят формальный характер из-за сложности и ресурсоемкости. Карта рисков и стратегий их преодоления при большом количестве проектов и данных быстро становится неактуальной. Недостоверность данных влечет за собой принятие неправильных решений, а, следовательно, финансовые, временные и репутационные потери. Об этом CNews сообщили представители Project Lad.

Чтобы оптимизировать процесс управления рисками, в Project Lad реализован новый функционал ИИ-помощника риск-менеджера. Марат Мухарьямов, генеральный директор Project Lad, представил спектр новых возможностей на примере реальных данных крупной страховой компании.

Данные консолидируются из внутренних и внешних источников, а ИИ-помощник позволяет их анализировать и отвечать на вопросы риск-менеджмента в автоматизированном режиме. Формирование общей карты проектных рисков на основе собранной информации осуществляется с помощью LLM. Составленная карта в автоматическом режиме используется для оценки рисков по конкретному проекту. В ИИ-менеджере по работе с рискам также происходит анализ сработавшего рискового события на основании мониторинга данных по проекту и информирование проектного менеджера с описанием и рекомендациями по возможным действиям.

«Project Lad – это продвинутая российская альтернатива решениям Microsoft Project и Oracle Primavera. Мы предлагаем бизнесу использовать все преимущества искусственного интеллекта и перейти от формального процесса к действительно эффективному управлению рисками», – сказал Марат Мухарьямов.

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