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Новое мобильное приложение для оптимизации технической поддержки «TRS.СервисДеск» совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Транссеть» и «Ред Софт» обеспечили совместимость нового мобильного приложения «TRS.СервисДеск» с мобильной операционной системой «Ред ОС М».

Совместимость решений позволит автоматизировать бизнес-процессы по работе с обращениями клиентов, а также оптимизировать сервисные службы в среде российской мобильной ОС.

Одной из характерных функций выступает доступный в «Ред ОС М» режим настольного устройства (Red OS Mode), который превращает планшет или смартфон с «Ред ОС М» в портативный ПК на «Ред ОС» с привычным настольным интерфейсом. Данный режим позволяет переключаться между приложением «TRS.СервисДеск» на смартфоне в веб-интерфейс системы на десктопе за доли секунды без перезагрузки устройства. Это позволит минимизировать расходы на оборудование за счёт сокращения количества портативных компьютеров.

В «TRS.СервисДеск» доступны следующие модули: приём, классификация и обработка обращений пользователей в оперативном режиме, возможность обновления каждую минуту; управление проектами с удобными дашбордами и гибкими фильтрами; управление обращениями клиентов в виде учетных карточек, возможность интеграции с электронной почтой и Telegram-ботом; управление базой знаний, возможность создания статей, загрузки фото- и видеоматериалов; отчетность с контролем SLA.

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