CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах

За прошедший месяц в Татарстане поднялась скорость мобильного интернета на объектах социальной инфраструктуры. Как сообщает оператор «Летай», благодаря модернизации 12 базовых станций (БС) и строительству еще двух площадок качество радиосигнала улучшилось для абонентов 13 населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

В Казани для жильцов «Салават Купере» в два раза возросла скорость передачи данных. В результате в этой зоне у абонентов быстрее загружается контент в соцсетях и мессенджерах. Также покрытие улучшилось для будущих жителей строящегося комплекса «Яналиф».

Другую площадку построили в Набережных Челнах на Шишкинском проезде. Теперь загрузка трафика занимает меньше времени у пользователей на территории трех жилых комплексов автограда.

В два раза скорость передачи данных увеличилась вблизи районной больницы и ж/д станции Каратун в Апастовском районе. Сеть 4G укрепили рядом с парком им. Т. Миннуллина в Камском Устье, у дома культуры в Балтасях, а также в Чистополе, Тюлячах, Кукморе и Арске.

Впервые мобильный интернет появился в населенном пункте Бакрче Зеленодольского района. Работы по расширению покрытия затронули также Лаишевский район, где родился поэт Гавриил Романович Державин. Так, в развивающемся поселке Новые Сокуры дооснастили БС, а в селе Державино построили новую площадку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

ВТБ купил долю «Почты России» в «Почта Банке»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

Обзор Echips Ace: «суровый» ноутбук для повседневных задач

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще