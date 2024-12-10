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«Ланит» оснастил техникой благотворительный фонд «Дом с маяком»

«Ланит» подарил «Дому с маяком» ноутбуки Irbis. Компьютеры были распределены между сотрудниками благотворительного фонда и Детского хосписа Москвы. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Благотворительный фонд «Дом с маяком» оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет.

Наталья Черкасова, руководитель социальных проектов «Ланит»: «"Ланит" всегда откликается на обращения "Дома с маяком". Мы очень ценим то, что делает команда фонда и хосписов. Помочь нашим друзьям в тех вопросах, где мы максимально компетентны, техникой и технологиями, – лучшая из возможностей для реализации социальной программы компании».

Марина Власова, исполнительный директор благотворительного фонда «Дом с маяком»: «Благодарим "Ланит" за такую разностороннюю и важную помощь. Автоматизация процессов помогает нам оказывать поддержку почти тысяче семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми качественно и в срок, а для этого нужно хорошее компьютерное оборудование. Надеемся, что наши дружеские отношения с компанией "Ланит" продолжатся и будут только расширяться».

«Ланит» сотрудничает с благотворительным фондом «Дом с маяком» с 2020 г. – помогает с медицинским и компьютерным оборудованием, а волонтеры компании принимают участие в благотворительных акциях фонда.

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