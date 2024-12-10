Китайский вуз приобрел ПО российского вендора BFG Group

Университет Tsinghua, входящий в состав вузов Китая «Лига С9», приобрел ИТ-платформу BFG для обучения специалистов в области производства. Решение позволяет будущим технологам и руководителям предприятий моделировать и оптимизировать процессы выпуска продукции на базе цифрового двойника, без выезда на завод. Об этом CNews сообщили представители BFG Group.

В Tsinghua были поставлены четыре основные модуля платформы – BFG iMRP для объёмно-календарного моделирования производства, BFG Simulation для прогнозного моделирования, BFG APS для построения оптимального пооперационного плана производства и BFG iMES для диспетчеризации производства.

Также вузу были предоставлены пять виртуальных моделей типовых заводов – по производству LED-панелей, автомобилей, текстиля, режущего инструмента и башенных кранов. С помощью решений BFG студенты изучают принципы работы предприятий на основе цифрового двойника и моделируют различные сценарии их развития. К примеру, перед учащимися может быть поставлена задача увеличить производительность завода на 20% при ограниченном бюджете. Платформа BFG позволяет рассмотреть несколько вариантов решений и выбрать оптимальный, например, обеспечить рост за счет передачи изготовления части деталей на аутсорсинг, введения дополнительных рабочих смен, покупки нового оборудования или найма дополнительных сотрудников.

Стратегическим партнером BFG Group в Китае стала компания Carila Tech. Китайский дистрибьютор получил право на продажу и интеграцию в Поднебесной продуктов под брендом BFG, а также разработок BFG Group в формате white label. Сотрудники Carila Tech прошли обучение у специалистов BFG, приняли участие в локализации продукта российского вендора для китайского рынка и реализовали совместный с вендором проект по тестовому развертыванию платформы на собственных серверах.

Университет Tsinghua стал первым коммерческим пользователем решения в Поднебесной. В сентябре 2024 г. BFG передала вузу лицензию, затем совместно с локальным партнером предоставила услугу по интеграции платформы, которая проходила в несколько этапов. Сначала система была собрана в России на мощностях вендора. Следующим этапом разработчики BFG передали китайским пользователям ее виртуальный слепок. После размещения на собственных серверах университету предоставили ключи активации. Сейчас платформа активно используется в учебном процессе университета Tsinghua. Как и другие пользователи системы, вуз будет получать все обновления платформы.

«Контракт с крупнейшим китайским вузом – хорошее начало бизнеса на большом и перспективном для отечественных ИТ-компаний рынке Поднебесной, – сказал генеральный директор BFG Group Валерий Евсягин. – Выпустившись из института, молодые специалисты предпочитают работать на привычном для себя ПО. Рассчитываем, что сегодняшние студенты Tsinghua вскоре станут нашими амбассадорами. Кроме этого, я вижу ряд фундаментальных предпосылок, которые делают наш продукт востребованным в Китае. В стране действует государственная программа по отказу от западного ПО до 2027 г. В рамках к этой программы местные компании переходят на китайское ПО или решения «дружественных» стран, к которым относится Россия. Кроме того, в Китае сейчас наблюдается спад экономики, выраженный, в первую очередь, в сокращении объемов экспорта. В такой период компании традиционно обращают внимание на повышении операционной эффективности производства и экономию средств. Платформа BFG направлена на решение именно этих задач».