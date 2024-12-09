«Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP

Системный интегратор для промышленности «Райтек ДТГ» успешно завершил проект по автоматизации на заводе полного цикла по производству климатической техники в Нантоу, провинция Гуандун, Китай. За один год осуществлена миграция завода на отечественное решение «1С:ERP», что позволит управлять предприятием на двух языках. В рамках проекта на второй язык было переведено около 600 тысяч элементов интерфейса, а также доработан функционал для его поддержки. Дополнительно автоматизировано 100 рабочих мест, что значительно повысит эффективность производственных процессов завода.

Завод BIG (Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch) является производителем электрических конвекторов и бытового и профессионального теплового оборудования. На производственной площади завода — более 20 тыс. кв.м. — работает более 350 сотрудников. Завод производит оборудование, включая электрические конвекторы, тепловые пушки, тепловентиляторы, а также системы для водонагрева и очистки воздуха. Объем выпуска составляет 1,5 млн единиц в год.

«Для заказчика было важно перейти на российское решение, которое обеспечит управление предприятием на двух языках. На заводе работает русскоязычный менеджмент, а один из ключевых партнеров BIG — Ижевский завод тепловой техники — уже успешно внедрил решение «1С:ERP» для управления своими производственными процессами. Еще один заказчик BIG — компания «Р-климат» — использует продукты линейки «1С». Управленческая отчетность строится на гибком плане счетов, который адаптируется под национальные стандарты Китая и привычный план счетов РСБУ для русскоязычного менеджмента. Наличие модуля ЗУП позволяет эффективно решать задачи по расчету заработной платы и повышает общую эффективность взаимодействия с партнерами», — отметил Дмитрий Балков, руководитель портфеля проектов «Райтек ДТГ».

Проект завершен за год. В рамках первой очереди работ был внедрен оперативный контур. Он включает управление нормативно-справочной информацией, планирование производства, диспетчеризацию, управление складом с адресным хранением, а также управление цепочками поставок, продажами и качеством в производстве.

Всего с одного языка на другой было переведено около 600 тыс. элементов интерфейса, а также доработана возможность поддержки второго языка, включая вывод служебных сообщений на русском и китайском языках.

В рамках второй очереди внедрения управленческого контура были выполнены работы по учету рабочего времени и расчету заработной платы с учетом законодательства Китая. Эти функции были успешно запущены в промышленную эксплуатацию в конце осени 2024 г.

Кроме того, внедрен модуль казначейства. Он обеспечивает маршруты согласования заявок на расходы в соответствии с бизнес-процессами предприятия, контролирует лимиты по статьям расходов и формирует платежные реестры.

Внедрение решения «1С:ERP» существенно повысило эффективность выполняемых заводом операций.

Во-первых, использование технологии отражения выпуска на производственных участках в режиме реального времени позволило оперативно отслеживать готовую продукцию и улучшить управление заказами клиентов. Решение обеспечило полноценное управление сквозной цепочкой процессов операционного контура, что повысило прозрачность и трекинг производственных данных.

Во-вторых, серийный учет готовой продукции способствовал улучшению управления гарантией на технику, а серийный учет покупных материалов обеспечил более эффективный контроль качества. Эти факторы повысили надежность как процессов производства, так и поставок.

Кроме того, как отметил Евгений Вергазов, управляющий партнер компании «Райтек ДТГ»: «Создана платформа для дальнейшей цифровизации производства и формирования единого информационного пространства завода. Это закладывает основу для будущих технологических улучшений, таких как внедрение «1С:ТОиР», CRM-системы или модуля «1С:PM Управление проектами». Наконец, система учета доходов и расходов предоставляет возможность вести управленческий учет всех финансовых операций, связанных с доходами и расходами и эффективно собирать данные о фактической себестоимости».