Предприниматели получили доступ к бесплатной отраслевой аналитике по продажам

Предприниматели, которые работают в сферах оптовой торговли, производства, строительства, ИT и B2B-услуг, получили новый инструмент для развития бизнеса — отраслевую аналитику. Воспользоваться ею можно будет в решении «Управление продажами» в приложении «СберБизнес» с шестого декабря. Предпринимателям будут доступны три новых виджета: каналы продаж и их сравнение с каналами конкурентов, динамика выручки за год, число уникальных покупателей за последние 12 месяцев. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Новый функционал помогает предпринимателю объективно оценивать свои бизнес-результаты, сравнивать их с показателями конкурентов по региону и принимать своевременные управленческие решения по развитию бизнеса. Кроме того, ИT-предприятия, ведущие свою деятельность согласно ОКВЭД 62 и 63, смогут воспользоваться облачными сервисами, получить грант на 50 тыс. руб. и скидку в 20% на облачные ресурсы».

Обновленный интерфейс содержит три сервиса для масштабирования бизнеса: аналитика бизнеса и сравнение с конкурентами, SberCRM (система для работы со сделками и контрагентами), облачные сервисы для реализации ИT-проектов и развития облачной инфраструктуры.