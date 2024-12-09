Подтверждена совместимость BI-платформы Visiology и операционной системы «Ред ОС 8»

Компании Visiology и «Ред Софт» подвели итоги тестирования совместимости продуктов своих экосистем. Пользователям операционной системы «Ред ОС» будут доступны расширенные возможности бизнес-аналитики BI-платформы Visiology.

Специалисты компаний Visiology и «Ред Софт» провели испытания на совместимость и корректность работы «Ред ОС 8» и BI-платформы. Результаты испытания зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующим сертификатом.

Совместимость решений позволит компаниям эффективно использовать инструменты Visiology для анализа больших объемов данных и принятия обоснованных бизнес-решений. «Ред ОС 8» обеспечит надежное программное обеспечение в соответствии с отечественными стандартами и требованиями.

BI-платформа Visiology — российская аналитическая платформа для сбора, анализа и визуализации данных, позволяющая видеть полную картину бизнеса и принимать оперативные и обоснованные управленческие решения на основе данных. Платформу отличает лёгкость встраивания в ИТ-инфраструктуру, что позволяет строить на её основе аналитические системы различной сложности.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

«Пользователям программного обеспечения намного удобнее работать в единой экосистеме, чем собирать из разрозненных элементов «пазл», который, возможно, будет некорректно функционировать. Совместимость с «Ред ОС 8» — еще один важный этап на пути к созданию удобной и эффективной рабочей среды с расширенными возможностями бизнес-аналитики», — сказал руководитель отдела интеграции Visiology Александр Николаев.

«Успешное импортозамещение невозможно без создания совместимых экосистем, — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт». — Интеграция «Ред ОС 8» и платформы Visiology служит ярким примером такого подхода, позволяя компаниям повысить эффективность анализа данных и принятия бизнес-решений с надежным программным обеспечением, разработанным в соответствии с российскими стандартами».