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Оптика «Ростелекома» дошла до поселка Новоназимово на севере Красноярского края

«Ростелеком» проложил вдоль берега Енисея волоконно-оптический кабель от деревни Анциферово до поселка Новоназимово. Федеральная компания оцифровывает север Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 2025 г. линию связи протяженностью 170 км планируется завести в таежные поселения Сергеево, Нижнешадрино, Фомка, Ярцево, Кривляк и Никулино. В первую очередь к высокоскоростному интернету будут подключены социально значимые объекты: школы, ФАПы, сельсоветы, пожарные части, досуговые центры. Масштабный проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития Красноярского края.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Развитие инфраструктуры связи является одним из значимых мероприятий нацпроекта “Цифровая экономика России”. В этом году проложено более 130 км волоконно-оптической линии в Енисейском районе по маршруту Анциферово – Колмогорово – Назимово – Новоназимово. Благодаря этому появилась возможность перевести населенные пункты со спутникового канала связи на оптический. Также к оптике будут подключены существующие и планируемые базовые станции, которые обеспечат местных жителей устойчивой сотовой связью и мобильным интернетом».

В Новоназимове проживают около 600 человек. Раньше им приходилось пользоваться спутниковой связью. Появление широкополосного интернета будет способствовать внедрению современных цифровых решений не только в административных учреждениях поселка, но и в частных домах.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Освоение северной территории — один из приоритетов Красноярского филиала. Мы прилагаем большие усилия, чтобы провести оптический кабель в тайге. Отмечу, работа идет по плану. Была поставлена задача — до Нового года дойти до Новоназимово. Это выполнено. В следующем году сделаем новый рывок: построим ВОЛС до деревни Никулино».

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