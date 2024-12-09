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Компания ORIGO представляет новую линейку настраиваемых гигабитных коммутаторов

Компания ORIGO представляет новую линейку настраиваемых гигабитных коммутаторов OS2410P/120W, OS2406P/60W, OS2410, OS2406. Об этом CNews сообщили представители ORIGO.

Новая линейка представляет собой экономичное решение с поддержкой основных функций уровня L2 и возможностью управления через интуитивно понятный Web-интерфейс и рекомендуется для применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, в бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется надежное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа и IP-телефонов.

Новые коммутаторы поддерживают функционал, необходимый для эффективной работы на уровне доступа в корпоративных сетях: 802.1Q VLAN для разделения трафика разных отделов предприятия; QoS для приоритизации трафика видеонаблюдения, IP-телефонии и видеоконференцсвязи; функционал обеспечения безопасности: DHCP Snooping, защита от сетевого шторма, сегментация трафика; IGMP Snooping для эффективной обработки multicast-трафика; обнаружение петель Loopback Detection; PD Alive для отслеживания и перезагрузки подключенных PoE-устройств в случае сбоя (только для OS2410P/120W и OS2406P/60W).

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Компания ORIGO представляет новую линейку настраиваемых гигабитных коммутаторов

Устройства доступны для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров ORIGO. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет: OS2410P/120W – $126, OS2406P/60W –$85, OS2410 –$85, OS2406 – $54.

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