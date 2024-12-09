«Геоскан» перенесет производство образовательных БАС в индустриальный парк «Руднево»

«Геоскан» запустит производство образовательных беспилотных комплексов линейки «Геоскан Пионер», программно-аппаратных комплексов для организации соревнований «Геоскан Арена», комплектующих и пр. в индустриальном парке «Руднево» в IV квартале 2025 г. Для этого «Геоскан» проинвестирует более 150 млн руб. в ремонт и техническое оснащение производственных площадей (порядка пяти тыс. кв. м). Здесь будут реализованы все технологические операции, которые сейчас выполняются в Санкт-Петербурге. Проектная мощность – до 50 тыс. изделий в год. Об этом CNews сообщили представители «Геоскана».

Производственная база «Геоскана» в индустриальном парке «Руднево» будет работать в тесном взаимодействии с располагающейся по соседству специализированной площадкой практической подготовки колледжей Москвы, что гарантирует прикладной характер обучения специалистов и быстрое их погружение в процессы, а также бесшовный переход от студенческой практики к постоянной работе.

«За несколько лет Москва совершила большой рывок в индустриальном развитии, решая важнейшую задачу формирования кадрового потенциала для промышленности. Наличие рядом столь масштабного центра подготовки специалистов делает производственную площадку в «Руднево» очень перспективной. «Геоскан» в этом сотрудничестве может предложить многолетний опыт разработки БАС, глубокое знание технологии и процессов крупносерийного производства на всех его этапах и собственные новаторские решения», – сказалл генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

«Геоскан» с 2017 г. развивает образовательное направление, популяризируя применение дронов в рамках учебного процесса. Комплексы «Геоскан Пионер» используются для обучения навыкам пилотирования, программирования и конструирования. Всего компания поставила в учебные заведения России свыше 30 тыс. образовательных БАС.

Линейка продуктов «Геоскана» для образовательной летающей робототехники: «Геоскан Пионер Мини» — образовательный квадрокоптер начального уровня, предназначен для комплексного обучения в рамках занятий по робототехнике в помещениях (школах, кружках, секциях); «Геоскан Пионер Базовый» — набор для создания и программирования беспилотных летательных аппаратов, который позволяет ученикам школ, авиамодельных секций и кружков робототехники освоить навыки пилотирования, программирования и конструирования и узнать о современных профессиях;« Геоскан Пионер FPV» предназначен для получения навыков ручного пилотирования дрона в режиме FPV, а также выполнения акробатических полетов, видеосъемки и проведения соревнований по дрон-рейсингу; соревновательный полигон «Геоскан Арена» — программно-аппаратный комплекс для организации обучающих мероприятий по беспилотной наземной и воздушной робототехнике, представляет собой транспортируемую конструкцию с защитной сеткой и позволяет проводить состязания или выполнять учебные задания в любом подходящем месте, например в спортзале школы, оснащен системой ультразвуковой навигации «Локус» для реализации автономного полета дронов, системами управления игровыми механиками, освещения и видеотрансляции, а также взлетно-посадочными площадками, стартовыми позициями и макетами, которые можно использовать по-разному, придумывая уникальные сценарии.

Компания также поставляет решения для обучения основам роевого интеллекта и организации шоу дронов в помещениях на базе квадрокоптеров линейки «Геоскан Пионер» и программные продукты (симуляторы) для отработки навыков программирования и пилотирования дронов в виртуальной среде.