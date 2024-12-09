«Даком М» обновила функции диспетчера подключений для Space VDI – Space Disp

Вышла новая версия Space Disp 5.6.1, основного компонента системы Space VDI, который обеспечивает управление виртуальными рабочими столами. Space Disp выполняет функцию диспетчера подключений и отвечает за прием пользователей и их подключение к назначенным виртуальным столам, обеспечивая плавный и быстрый доступ к необходимым ресурсам. Обновление Space Disp до версии 5.6.1 включает в себя ряд значительных нововведений и исправлений, направленных на улучшение пользовательского опыта и производительности системы.

«В Space Disp 5.6.1 внедрено несколько ключевых нововведений, которые значительно улучшают функциональность системы. Первое важное обновление связано с изменением стандартной конфигурации сервиса Apache: увеличено максимальное количество процессов для обработки запросов, что позволяет быстрее справляться с нагрузкой при организации VDA при 1000 и более конкурентных соединениях. Второе значительное нововведение — добавление конфигурации ротирования журналов для сервисов apache2 и docker: для apache2 настроено ежедневное ротирование файлов с расширением *.log, а для docker установлено ограничение на размер файла журнала в 50 Мбайт с автоматической очисткой за последние 7 дней. Третье ключевое обновление касается улучшения механизма подготовки данных при использовании Space Gateway, что повышает общую эффективность работы системы», – сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI.

Кроме того, в Space Disp 5.6.1 реализовано отображение IP-адреса физической машины при подключении через Space Client, что значительно облегчает идентификацию устройств. Также добавлено отображение ID пулов, что улучшает управление ресурсами. Поле «Выбранные мониторы» в настройках тонкого клиента теперь является необязательным, что упрощает процесс настройки.

В новой версии Space Disp увеличено расстояние между строками в настройках тонкого клиента, что способствует лучшей читаемости интерфейса. Поле «Динамическое разрешение» было исключено из настроек тонкого клиента, что упрощает процесс конфигурации.

Кроме того, были внедрены значительные улучшения и нововведения, направленные на повышение удобства и безопасности работы с системой. Оптимизирован механизм оповещений в панели Администратора, что позволяет администраторам получать более точные и своевременные уведомления о важных событиях, обеспечивая быструю реакцию на изменения. Также улучшен механизм кэширования журнала событий, что обеспечивает более быстрый доступ к необходимой информации для анализа.

Расширенная поддержка проброса устройств через шлюз подключения внешних пользователей позволяет пользователям легко подключать свои устройства к системе, улучшая взаимодействие и повышая удобство работы. Введена возможность сброса истории паролей, что дает администраторам больше контроля над безопасностью данных. Изменения в механизме настроек SMTP-сервера сделали процесс конфигурации более интуитивным, а автоматический выбор типа подключения SSL/TLS упрощает настройку безопасности.

Также теперь администраторы могут отправлять тестовые письма с помощью SMTP-сервера, что позволяет быстро проверять его работу. Добавлено сохранение журнала событий, связанных с установкой и обновлением, что улучшает аудит и управление системой. Появилась возможность установки шлюза подключений внешних пользователей на ОС Astra Linux Special Edition («Смоленск») версии 1.7 с помощью deb-пакета, упрощенная установка для пользователей этой ОС делает систему VDI более доступной и удобной в использовании.

В новой версии Space Disp 5.6.1 были реализованы улучшения, которые обеспечивают более плавный и эффективный рабочий процесс. Модернизация касается различных аспектов работы с виртуальными машинами, включая оптимизацию шаблонов имен, проверку полей в формах и отображение кнопок в интерфейсе.

В обновленном Space Disp улучшена обработка названий МО при добавлении ВМ в статический и RDS-пул, добавлен индикатор загрузки при освобождении ВМ от пользователя, а также усовершенствован доступ к настройкам для пользователей с ролью «Аудитор». Оптимизированы сообщения при создании и удалении пулов, улучшен процесс удаления пользователей при удалении группы AD, повышена эффективность подключения по протоколу GLINT при передаче настроек тонкому клиенту. Для повышения надежности и безопасности доработана поддержка специальных символов в пароле пользователя БД.

Ранее экосистема Space компании «Даком М» была удостоена звания решения года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024.