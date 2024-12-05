Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях

Компания VisionLabs совместно с «Лабораторией новых продуктов» представила робособак с интегрированными технологиями интеллектуальной видеоаналитики. Решение успешно прошло тестирование на строительной площадке Фонда Международного медицинского кластера (ММК) и направлено на повышение уровня безопасности труда и предотвращение нарушений техники безопасности. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Робособака оснащена интеллектуальной системой компьютерного зрения VisionLabs LUNA, которая позволяет в реальном времени фиксировать нарушения правил техники безопасности, наличие или отсутствие средств индивидуальной защиты, а также нахождение на объекте посторонних. Кроме того, по запросу робот сможет распознавать различные сценарии ситуационной аналитики – драки, упавший человек, оставленные предметы, нахождение сотрудников в опасных или запрещенных для посещения зонах.

Мобильная платформа с автономной навигацией, встроенным лидаром и спутниковой системой позиционирования способна обеспечить мониторинг строительных и промышленных объектов любой сложности. Робособака передвигается по заданному маршруту, а при необходимости может управляться оператором с помощью пульта. Кроме того, она водо- и пылеустойчива, а значит может работать в экстремальных условиях труда – в том числе, в шахтах, на объектах с высоким уровнем радиации, стройках.

Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях

Автономность решения позволяет обходить труднодоступные зоны, где стационарные камеры неэффективны, и гарантирует высокий уровень контроля за соблюдением стандартов безопасности. Во время передвижения по территории робот способен обнаруживать сотрудников без касок, жилетов или других средств индивидуальной защиты и мгновенно уведомлять диспетчера. Оператор увидит конкретного сотрудника на видеозаписи и оперативно отправит сообщение с просьбой надеть необходимые защитные элементы или уведомит начальника бригады.

По результатам тестирования на площадке Фонда Международного медицинского кластера (ММК), решение рекомендовано к включению в Реестр инновационных решений Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Автоматизация мониторинга позволила значительно сократить количество несчастных случаев, повысить уровень дисциплины среди рабочих и снизить нагрузку на сотрудников службы безопасности. Робособака смогла достичь все точки заданного маршрута. При распознавании СИЗ алгоритмы VisionLabs показывают точность классификации наличия шлема 99,2%, жилета – 97,0% и перчаток – 92,1%.

Разработка VisionLabs и «Лаборатории новых продуктов» отличается не только высокой точностью, но и быстротой внедрения. Благодаря мобильности и независимости от постоянной инфраструктуры она станет незаменимым решением для территорий с большой площадью, множеством переменных факторов или высоким уровнем риска – складских комплексов, энергетических объектов, медицинских кластеров. Использование робособак также позволит снизить расходы на организацию стационарного видеонаблюдения и повысить эффективность мониторинга. А использование дополнительных датчиков поможет определять состояния оборудования (целостность, температура, вибрация), показаний приборов, утечки тепла и газов и т. д.

VisionLabs и «Лаборатория новых продуктов» являются резидентами инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Компании разрабатывают системы видеоаналитики и мобильные роботизированные системы для ключевых отраслей, среди которых промышленность, энергетика и недвижимость. Всего решения компаний используется на более чем 75 промышленных предприятиях.

«Компьютерное зрение VisionLabs открывает новые возможности для роботов, обеспечивающих мониторинг промышленных объектов в условиях, где человеческий контроль ограничен. Технологии позволяют выявлять нарушения в реальном времени и оперативно реагировать на риски. Наше партнерство с «Лабораторией новых продуктов» показывает, как искусственный интеллект может служить важным звеном в решении задач промышленной безопасности. Мы стремимся продолжать внедрять такие инновации в ключевые отрасли», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«В современном высокотехнологическом мире невозможно в одиночку добиться больших результатов, наша дружба с VisionLabs породила совершенно новый продукт, который стал востребован крупнейшими компаниями России и уже выходит на международный рынок. Там, где стационарные решения не работают, работают мобильные роботы в любую погоду, время суток и даже в опасных условиях», — сказал Максим Суворов, технический директор компании «Лаборатория новых продуктов».