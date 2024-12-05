МТС обеспечила цифровой инфраструктурой Красноярский ТЮЗ

МТС сообщает о создании в Красноярском театре юного зрителя единой сети инфраструктуры связи. Современная сеть позволит гостям и сотрудникам театра пользоваться высокоскоростным интернетом, Wi-Fi-доступом и сервисами МТС при проведении культурных и образовательных мероприятий, а также заложит фундамент для будущей цифровизации театра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для создания цифрового комфорта гостей МТС запустила в театре Wi-Fi-сеть, включая зрительный зал, сцену, фойе, гардероб и административные помещения. Любители культурного досуга смогут оперативно выкладывать в социальные сети эксклюзивные фото и видео из театра, поскольку равномерное распределение более 15 точек доступа обеспечивает пользователей интернет-скоростями до 100 Мбит/с.

МТС также свела в единую инфраструктуру запущенные в ТЮЗе сети фиксированного интернета, которые используются для передачи данных между оборудованием и для рабочей коммуникации сотрудников. Современные цифровые сервисы стали доступны даже в самых отдаленных уголках культурного учреждения — например, в подвальных и чердачных помещениях. Единая сеть добавит театру автоматизации — позволит труппе с большим комфортом готовиться к премьерам, техническому кластеру — настраивать звуковое и световое оборудование, административным работникам — обновлять репертуар и выкладывать билеты для онлайн-продажи на сайте, а также делиться самыми яркими моментами со зрителями в соцсетях. В будущем единая цифровая инфраструктура также позволит использовать любое количество интеллектуальных сервисов по управлению зданием.

«Открытие Театра юного зрителя после капитального ремонта стало одним из самых ярких культурных событий в Красноярске. ТЮЗ — одна из визитных карточек Сибири, которая считается точкой притяжения как жителей Красноярска, так и туристов из соседних регионов. Гости обновленного театра смогут пользоваться всеми цифровыми сервисами, а современная ИТ- и телеком-инфраструктура позволит внедрить необходимые для экономии бюджета культурного учреждения инновационные цифровые решения экосистемы МТС. Например, умное видеонаблюдение и видеоаналитику, которые станут не только важным источником данных, позволяющих провести качественное исследование особенностей культурного трафика, но и обеспечит высокий уровень безопасности посетителей культурного учреждения», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.