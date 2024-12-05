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Гигабитный интернет МТС появился еще в 5000 квартир Якутска

МТС расширила покрытие сети фиксированного интернета со скоростью до 1 Гбит/с в Якутске. Более 5000 семей получили возможность подключить сверхбыстрый домашний интернет МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Развитие сети широкополосного доступа в интернет проходило в несколько этапов, работы велись в нескольких районах Якутска. Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители квартала Гагаринский, расположенного рядом с аэропортом, горожане многоквартирных домов 33 и 72 кварталов, а также якутяне, проживающие в 202 микрорайоне.

Теперь семьи, проживающие в этих кварталах, могут пользоваться цифровым телевидением и проводным интернетом МТС на скорости, в 10 раз превышающей стандартные 100 Мбит/с. Новая сеть дает возможность пользоваться стабильной связью с большего количества устройств даже в период пиковых нагрузок. Например, играть в онлайн-игры с высокой четкостью графики, смотреть видео в - или 8K-разрешении, загружать или скачивать большие файлы удаленно учиться и работать.

«Расширение зоны покрытия высокоскоростным домашним интернетом и цифровым ТВ в Якутске – еще одна из наших основных задач по развитию сети и цифровизации региона. Мы видим постоянно растущий спрос якутян на дополнительные цифровые услуги. Для этого необходим сверхбыстрый интернет. Скорость до 1Гбит/с позволяет нескольким устройствам одновременно работать в домашней сети. Кроме того, запаса хватит для внедрения системы умного дома, объединяющей сразу несколько цифровых устройств – веб-камер, датчиков, бытовой техники – в одно пространство», ­­— сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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