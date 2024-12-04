Tibbo Systems добавила поддержку контроллеров Wiren Board на платформу AggreGate

Компания Tibbo Systems, российский разработчик решений для промышленной автоматизации, реализовала поддержку высокопроизводительных контроллеров Wiren Board на собственной платформе AggreGate.

AggreGate — low-code-платформа промышленного интернета вещей, которая применяется в масштабных проектах, где нужно объединить несколько разрозненных отдельных систем в рамках одной технологической среды и обеспечить их полную совместимость.

Универсальные контроллеры Wiren Board, работающие на базе операционной системы Linux, предназначены для мониторинга и диспетчеризации инженерных систем зданий разных размеров и масштаба: от котельной до теплиц и цехов.

Успешная интеграция AggreGate и Wiren Board значит, что теперь участники рынка могут использовать оба этих решения одновременно для разработки более эффективных и надежных систем автоматизации. Системы на контроллерах Wiren Board могут быть встроены в любой сервис, созданный на платформе AggreGate.

Роман Шиндин, head of technical pre-sale Tibbo Systems, сказал: «В процессе интеграции мы решили ряд технических сложностей, и теперь пользователи могут легко подключить контроллеры Wiren Board на платформе AggreGate. Совместимость решений Tibbo Systems и Wiren Board поможет предприятиям повысить производительность систем, сократить затраты и улучшить качество процессов. Мы благодарим команду Wiren Board за сотрудничество и надеемся на дальнейшее развитие наших отношений. Уверены, наше партнерство принесет пользу нашим клиентам и поможет им достичь успеха в своих проектах по автоматизации производства».

Александр Дегтярев, руководитель отдела интеграций Wiren Board, отметил: «Мы благодарим команду Tibbo Systems за продуктивное сотрудничество и уверены, что наше партнерство будет способствовать успеху наших клиентов. Надеемся на продолжение совместной работы и дальнейшее развитие интеграций».