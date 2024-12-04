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«Раздолье» автоматизировало «МЗ "Арсенал"» в Санкт-Петербурге

«Раздолье» автоматизировало «МЗ "Арсенал"» в Санкт-Петербурге. «Машиностроительный завод "Арсенал"» специализируется на производстве высокотехнологичной продукции для космической отрасли, включая аппаратуру для радиофизических исследований Земли и мощные электрогидравлические цифровые рулевые приводы для управления вектором тяги жидкостно-ракетных двигателей. Об этом CNews сообщили представители «Раздолья».

До старта проекта автоматизации на заводе использовали несколько разрозненных систем учета на базе конфигурации «:УПП 1.3» и таблиц MS Excel. Разнородная ИТ-инфраструктура приводила к ряду серьезных проблем: отсутствие единого источника нормативно-справочной информации затрудняло оперативность принятия управленческих решений; высокие затраты времени на ручную синхронизацию данных между системами снижали общую производительность работы; недостаточная прозрачность учета усложняла контроль за финансовыми потоками и производственными процессами.

Для реализации проекта автоматизации было решено перейти на современную ИТ-платформу, способную обеспечить комплексную автоматизацию производственных процессов. В результате анализа различных предложений выбор пал на программу «1С:ERP», которая является одним из самых востребованных отечественных продуктов для автоматизации производственных предприятий. Этот программный комплекс обладает широким функционалом, позволяющим эффективно управлять всеми ключевыми аспектами деятельности промышленного предприятия.

Подрядчиком на проект автоматизации стал Внедренческий центр «Раздолье», обладающий опытом в сфере автоматизации производственных и оборонно-промышленных комплексов.

Проект проходил в несколько этапов.

Проектирование системы. На этом этапе специалисты ВЦ «Раздолье» провели детальный анализ текущих бизнес-процессов завода, изучили потребности пользователей и разработали функциональную модель использования 1С:ERP на предприятии. Были подготовлены и продемонстрированы контрольные примеры, что позволило убедиться в корректности выбранной стратегии автоматизации.

Адаптация типового решения под особенности заказчика. Специалисты ВЦ «Раздолье» адаптировали стандартное решение 1С:ERP под специфические требования МЗ «Арсенал», учитывая уникальные процессы и стандарты предприятия.

Обучение пользователей. Важнейшим этапом стала подготовка персонала завода к работе с новой системой. Пользователи прошли обучение, освоив все необходимые навыки для эффективной работы в 1С:ERP.

Опытно-промышленная эксплуатация системы, позволившая выявить возможные недочеты и оперативно их устранить перед полным переводом системы в промышленную эксплуатацию.

В результате предприятие получило мощный инструмент для управления своими основными бизнес-процессами. Автоматизировано 150 рабочих мест.

«Считаем, что решения по выбору в качестве ERP-системы “1С:ERP”, а в качестве партнера по внедрению ВЦ “Раздолье”, оказались верными, так как проект по внедрению был выполнен с должным качеством в рамках запланированного бюджета и сроков. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с “Раздольем” при осуществлении наших планов по развитию системы управления предприятием», — сказал директор по ИТ МЗ «Арсенал» А. В. Машкин.

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