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«Крайон» и вендор НОТА объявляют о начале стратегического партнерства

Компания «Крайон», поставщик интегрированных ИT-решений, и вендор отечественного ПО НОТА (ИТ-холдинг Т1) объявили о старте стратегического партнерства. В рамках сотрудничества они планируют объединить накопленную экспертизу и опыт для развития и завершения работы над «НОТА Юнион» – российской HR-платформы для автоматизации рекрутмента, входящей в продуктовый портфель разработчика. Совместно партнеры смогут предлагать и дистрибутировать решение, которое максимально отвечает потребностям современного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

«НОТА Юнион» – гибкая система, созданная для упрощения процесса подбора персонала, а также повышения эффективности работы рекрутеров в различных отраслях. Продукт позволяет улучшить конверсии принятых офферов квалифицированными специалистами, а также в разы снизить расходы на HR и на развертывание аппаратной части. Оптимизация бизнес-процессов и принятие более последовательных решений при приёме кандидата в штат, в свою очередь, позволит снизить затраты, увеличить прибыль и повысить конкурентоспособность на рынке.

Одним из ключевых аспектов сотрудничества двух компаний станет внедрение современных методов автоматизации и анализа, а также совершенствование системы защиты персональных данных.

«Мы всегда были нацелены на сотрудничество с производителями передовых технологий и решений, отвечающих самым строгим требованиям к инновационности, эффективности и производительности. Сотрудничество с НОТА открывает перед нами новые возможности для роста и позволяет предложить нашим клиентам продукты, которые полностью меняют подход к управлению бизнесом. Мы видим значительный потенциал для сотрудничества в области синергии с нашим направлением, связанным с искусственным интеллектом и чат-ботами. В рамках этого направления мы активно работаем над автоматизацией процессов найма и адаптации персонала, что станет ценным дополнением к нашему портфелю HR-решений, где уже есть портальные решения, автоматизация процессов и КЭДО», — сказал Аркадий Золотовицкий, руководитель направления развития бизнес-решений «Крайон».

«За 11 месяцев 2024 г. рынок HR-Tech уже увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом, — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам ИТ-холдинга Т1, — В последние несколько лет особое внимание уделяется внедрению новых технологий в управление персоналом и повышению уровня автоматизации HR-процессов. Партнерство с «Крайон» — значительный шаг в реализации нашей стратегии по предложению высокоэффективных решений для бизнеса. Мы уверены, что объединение усилий позволит усовершенствовать платформу и обеспечит клиентам еще более высокий уровень надежности и удобства».

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