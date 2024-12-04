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ГК Softline объявляет о выходе на рынок Индонезии

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет об открытии офиса в Индонезии. Основной целью будет продвижение собственных продуктов и сервисов, а также решений фокусных вендоров, по которым ГК Softline обладает экспертизой и видит соответствующий потенциал для развития. Выход на новый рынок соответствует стратегии международной экспансии, в рамках которой ГК Softline в 2024 г. открыла офисы в Казахстане, Узбекистане, ОАЭ и Вьетнаме, охватывая бизнес в трех регионах — в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В Индонезии, как и на других рынках, ГК Softline планирует постепенно формировать для локальных заказчиков комплексный подход по предоставлению ИТ-услуг: внедрение, техническая поддержка, сопровождение и обучение. Для сотрудничающих с ГК Softline вендоров накопленная группой компаний экспертиза в интеграции и кастомизации ИТ-систем позволяет выступать в качестве международного центра компетенций при решении сложных задач локальных клиентов.

Группа компаний определила направления, на которых сконцентрируется в рамках продвижения ИТ-продуктов на рынке Индонезии. В первую очередь это решения в сфере кибербезопасности и отраслевые решения на базе искусственного интеллекта в области цифровой трансформации, в том числе роботизации процессов.

Индонезия входит в топ-20 крупнейших экономик мира и занимает четвертое место по численности населения, при этом около 30% жителей младше 30 лет. Цифровая инфраструктура в стране развивается, и растет востребованность инновационных решений в разных отраслях, что формирует благоприятные условия для дальнейшего технологического развития.

Перед открытием нового офиса команда ГК Softline проводила собственное исследование данного рынка, проверяла продуктовые гипотезы в отношении продуктов и решений группы, взаимодействовала с локальными ИТ-компаниями, а также принимала участие в различных профильных мероприятиях.

«Мы видим основной потенциал в нашей экспертизе в отраслевых разработках и в сфере информационной безопасности. Наш комплексный портфель в области кибербезопасности строится как на собственных решениях и сервисных предложениях, так и на основе передовых решений отечественных вендоров, с которыми у нас выстраивается полноценное международное сотрудничество. Уверены, что в Индонезии также будут востребованы решения, разработанные ГК Softline для промышленности, ритейла и финансового сектора. Мы намерены работать не только с локальными заказчиками, но и с местными интеграторами, обеспечивая определенный трансфер своей технологической экспертизы. Планируем в дальнейшем наращивать наше технологическое присутствие на данном рынке, что позволит эффективнее взаимодействовать с местным бизнесом и оказывать услуги технической поддержки», — сказал Александр Рожков, директор по развитию международного бизнеса ГК Softline.

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