Explyt выпустил плагин для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов

ИТ-стартап Explyt, создающий инструменты для разработчиков, выпустил новый плагин Explyt Test для автоматической генерации тестов на базе ИИ и формальных методов. Об этом CNews сообщили представители Explyt.

Инструмент реализован как плагин к IntelliJ IDEA. Он ускоряет процесс тестирования кода, снимая рутинные задачи с программистов и повышая эффективность работы команд и компаний. Команда и основатели стартапа более десяти лет работали в международных компаниях, таких как JetBrains и Huawei, над проектами в области анализа кода, генерации тестов, символьного исполнения и внедрения ИИ.

Новые пользователи Explyt Test плагина получают грант 1000 руб. Этого хватит на генерацию более 1000 тестов.

В этой версии Explyt Test реализована поддержка генерации Unit тестов и компонентных Spring-тестов для языков Java и Kotlin, а также генерация Gherkin сценариев. Кроме того, улучшен сбор контекста.

Генерация тестов в Explyt Test складывается из следующих шагов: сбор контекста кода из связанных классов, использование в качестве примеров уже существующих в проекте тестов, генерация тестовых сценариев, генерация тестов, исправление ошибок компиляции и runtime-ошибок.

Explyt Test дополнен ИИ-ассистентом Explyt Chat. Он умеет объяснять код, искать ошибки, а также позволяет указывать дополнительный контекст.

«Explyt отличает научный подход к разработке и тестированию. Из сорока разработчиков в нашей команде четыре кандидата физико-математических наук. Система бенчмаркинга, разработанная командой Explyt, непрерывно контролирует качество генерируемых тестов. В процессе генерации тестов мы учитываем особенности пользовательского проекта: используем фреймворки для тестирования и мокирования, которые уже установлены в проект, учитываем стилистику написания тестов, принятую в проекте. Плагин умеет выбирать тестовый класс, который передается как образец, но пользователь может задать такой класс самостоятельно», — сказал Владислав Кудинов, генеральный директор Explyt.