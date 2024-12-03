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VK HR Tek упростил процесс получения электронной подписи для иностранных граждан

Сотрудники с иностранным гражданством получили возможность быстрее пройти процесс выпуска УНЭП в системе кадрового документооборота VK HR Tek. До обновления функционала им приходилось взаимодействовать с удостоверяющим центром через менеджера VK HR Tek, что занимало время и требовало дополнительных действий.

Сейчас процедура выпуска УНЭП для иностранного гражданина занимает 3–5 минут и проходит так же, как для сотрудников с гражданством РФ: после добавления в систему «» сотрудник автоматически получает ссылку на регистрацию в личном кабинете VK HR Tek, регистрируется и выпускает электронную подпись с подтверждением через «Госуслуги» или SMS без дополнительных действий.

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