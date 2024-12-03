В старинных Муромцево и Лагушино «МегаФон» ускорил мобильный интернет

Жители крупного поселка Муромцево и небольшого села Лагушино получили стабильную связь и быстрый мобильный интернет. «МегаФон» модернизировал сеть в населенных пунктах, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных в смартфонах абонентов до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В поселке Муромцево проживает более 9 тыс. человек. Это населенный пункт с богатой историей, ведь основано поселение в самом начале XVIII века. Жители его могут рассказать ни одну легенду, например, о пяти озерах Муромцевского района, искупавшись в которых можно обрести молодость. Возможно, именно эта легенда привлекает сюда туристов. По разным оценкам, район посещают ежегодно до 7,5 тыс. путешественников.

После проведенных работ по модернизации сети «МегаФона» и местные жители, и гости Муромцево получили более качественную связь и быстрый интернет. За последние два месяца 2024 г. объем трафика, сгенерированного абонентами в рабочем поселке, вырос на 17% год к году.

Село Лагушино Калачинского района, напротив, небольшое. Здесь проживает чуть более 500 человек. В поселении, основанном в середине XIX века, работает школа, дом культуры, торговый центр. Обновленное телеком-оборудование расширило возможности местных жителей в плане использования современных цифровых технологий. Это подтверждают статистические данные по объемам, сгенерированного трафика. Жители получали и передавали данные с помощью своих смартфонов в последние два месяца на 39% активнее, чем в аналогичный период 2023 г.

«МегаФон улучшил качество услуг связи в населенных пунктах за счет модернизации существующих базовых станций. Средняя скорость мобильного интернета в Муромцево составляет 40 Мбит/с. В Лагушино – 50 Мбит/с. Этого достаточно для того чтобы жители с большей легкостью решали ежедневные бытовые и рабочие задачи, пользовались цифровыми мультимедийными сервисами, даже в часы пиковой нагрузки на сеть», ­– сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.