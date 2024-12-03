В составе СУБД Digital Q.DataBase реализован единый центр управления и возможности партиционирования

Компания «Диасофт» продолжает расширять функционал импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. В ее составе реализован новый программный продукт – «Центр управления Digital Q.DataBase» (Enterprise Manager). Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Центр управления Digital Q.DataBase» предназначен для управления, мониторинга, настройки и оптимизации СУБД. Продукт представляет собой единую простую консоль, реализованную в веб-интерфейсе. «Центр управления Digital Q.DataBase» обеспечивает централизованный доступ ко всем базам данных и их экземплярам, навигацию через единое меню с учетом иерархии объектов.

Основные возможности «Центра управления Digital Q.DataBase»: настройка СУБД Digital Q.DataBase, администрирование экземпляров и групп экземпляров СУБД; аминистрирование пользователей «Центра управления Digital Q.DataBase» и их групп; выполнение мониторинга текущего состояния баз данных; получение информации по профилю нагрузки, визуализация основных метрик производительности с возможностью задания временных интервалов, исследования интересующих периодов на графиках; получение информации о сеансах баз данных и событиях ожидания, действующих SQL-запросах; выполнение регламентных операций по обслуживанию объектов схемы Digital Q.DataBase: операций чистки (VACUUM) таблиц и индексов.

«Центр управления Digital Q.DataBase» позволяет повысить удобство и эффективность управления параметрами конфигурации СУБД, упростить задачи диагностики проблем и сопровождения баз данных. Приложение является аналогом зарубежных продуктов таких как как temBoard, Oracle Enterprise Manager.

Также в составе платформы Digital Q.DataBase реализован продукт «Управление партиционированием». Благодаря партиционированию (разделению таблиц или групп таблиц на части) производится перенос неоперативных данных в архивные экземпляры СУБД. Это помогает сократить объем основной базы данных, повысить производительность и скорость работы приложений. Кроме того, за счет снижения требований к характеристикам архивных СУБД сокращаются операционные расходы компании.

Разделение таблиц на партиции производится в соответствии с заранее заданными временными интервалами, приоритетами и другими условиями. Встроенные алгоритмы автоматически определяют связанные данные в разных таблицах, что позволяет перераспределять и выносить в партиции данные по определенным бизнес-областям.

Продукт «Управление партиционированием» обеспечивает: удобный графический интерфейс для управления партициями; функционал настройки правил распределения данных по партициям, запуск процесса переноса данных между партициями; возможность запуска операций перемещения данных для групп и отдельных таблиц; контроль целостности и протоколирование операций; учет распределения партиций по серверам; просмотр результатов работы партиционирования в разрезе партиций, таблиц, серверов.

Продукты «Центр управления Digital Q.DataBase» и «Управление партиционированием» разработаны на современном технологическом стеке. Платформа Digital Q.DataBase, в состав которой входят продукты, включена в Реестр российского программного обеспечения (запись № 15561 от 18.11.2022 г.).