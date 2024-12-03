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Сервис КЭДО HRlink стал доступен из мобильного приложения

У сервиса кадрового ЭДО HRlink появилось мобильное приложение с доступом к личному кабинету пользователя. Его можно скачать в Rustore, а вскоре оно будет доступно и в других магазинах приложений. Приложение HRlink обеспечит возможность еще оперативнее подписывать кадровые документы со смартфона, а в версии HRlink Pro доступна функциональность системы взаимодействия сотрудника и компании. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сервис ранее уже был доступен на смартфоне в формате мобильной версии сайта. Мобильное приложение сделает HRlink еще более удобным для пользователей — оно обеспечивает простой доступ к личному кабинету и всем его функциям. С его помощью сотрудники могут подписывать кадровые документы еще быстрее.

Приложение будет поддерживать функцию push-уведомлений, которые напомнят сотруднику завершить оформление заявлений и приказов. За счет неограниченного числа уведомлений процесс подписания станет более гибким.

В приложении доступна версия HRlink Pro, которая позволяет выстроить полноценную систему взаимодействия работодателя с сотрудниками. В компании провели исследование и выявили самые трудозатратные рутинные процессы в сфере HR-коммуникаций и автоматизировали их. В первую очередь через личный кабинет пользователя HRlink Pro теперь можно не только подписать кадровые документы и заявления в пару кликов, но и получить информацию о доходе, уточнить контакты коллег или узнать, сколько дней осталось до отпуска.

Кроме того, приложение позволяет оцифровать наиболее часто повторяющиеся рабочие ситуации сотрудников, от типовых обращений в отделы HR, ИТ и бухгалтерию до понятной визуализации оргструктуры для доступа к информации о команде и своей роли в ней. В процессе разработки этой функциональности команда обработала огромный массив данных о типовых рабочих ситуациях сотрудников с момента появления платформы на рынке и предложила “единое окно” для их разрешения.

Наконец, в HRlink Pro сотрудникам доступна лента новостей, как в социальных сетях — взаимодействие внутри команды стало еще проще и доступнее. Функциональные модули мобильного приложения подключаются в несколько кликов в соответствии с выбранным тарифом. В результате клиент HRlink получает удобную прозрачную мобильную систему для взаимодействия с сотрудниками, для настройки которой не нужно привлекать ИТ-специалистов.

Зайти в мобильное приложение HRlink можно через FaceID, TouchID, а также привычным способом — с помощью логина и пароля от учетной записи в HRlink. Кроме того, для сотрудников с трудоустройством в нескольких организациях будет активна функция переключения между профилями.

В будущем функциональность приложения HRlink будет расширяться. Скачать его можно в RuStore, позднее оно появится в AppStore и Google Play Market.

«Мобильное приложение HRlink — логичный шаг в развитии нашего сервиса, направленного на формирование быстрых и удобных HR-процессов. Сейчас приложение открывает сотрудникам доступ к личному кабинету, но в наших планах сделать из него единое окно взаимодействия с работодателем — корпоративное пространство для сотрудников и соискателей», — сказал исполнительный директор HRlink Данила Морогин.

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