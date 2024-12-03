RUVDS ввел в эксплуатацию новые стойки в дата-центре М9

Хостинг-провайдер RUVDS расширил присутствие в дата-центре M9 в Москве. Речь идёт о кратном увеличении как вычислительных ресурсов, так и резерва, находящихся в распоряжении компании на этой площадке.

«Площадка М9 является одной из ключевых для нас и для всего рунета. Поэтому расширение присутствия на данной площадке является для нас важным. Дополнительные ёмкости будут использованы для предоставления услуг хостинга, что оценят наши клиенты: новое оборудование, новые мощности, проверенные партнеры – всё это часть нашей стратегии развития, на которую мы делаем ставку в новом году», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

М9 – один из крупнейших узлов связи в России, это шестая в мире точка обмена интернет-трафиком. ЦОД оборудован всеми новейшими системами бесперебойного электропитания, климат-контроля, газового пожаротушения, мониторинга и видеонаблюдения.