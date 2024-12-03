МТС улучшила связь на самой «умной» улице в мире

МТС прокачала мобильный интернет в Новосибирском Академгородке. Специалисты провели модернизацию телеком-оборудования на проспекте академика Лаврентьева в рамках перевода устаревающих радиочастот на современный стандарт. Новый диапазон LTE позволит улучшить связь там, куда ранее «не добивали» современные стандарты, например, в подвалы и глухие помещения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Особенность диапазона LTE 900 в том, что сигнал может расходится на несколько километров, обеспечивая мобильной связью и интернетом всех, кто находится в радиусе действия телекомуникационного оборудования.

Проспект академика Лаврентьева — самая умная улица в мире, согласно Книге рекордов Гиннеса. На проспекте длиной 2,4 километра расположены почти два десятка научных институтов. Считается, что такой концентрации «умных» учреждений нет больше нигде в мире.

«Связь на проспекте Лаврентьева удалось улучшить за счет планомерного перевода устаревающих радиочастот на современный стандарт LTE. Рефарминг можно сравнить с расширением проезжей части: вместо двухполосной дороги абонент получает широкую магистраль, которая может вместить больше автомобилей, едущих с большей скоростью, чем ранее. Таким образом, абонент может без проблем скачивать «тяжелые» файлы, звонить по видео или смотреть ролики и фильмы», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.